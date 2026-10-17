Ajax'ın muhtemel 11'i: Míchel, Groningen'de çok sayıda değişiklik yapıyor

Ajax, Hajduk Split karşısında aldığı 2-1'lik acı yenilgiden üç gün sonra FC Groningen karşısına çıkıyor. Voetbalzone'nin tahminine göre teknik direktör Míchel Sánchez, ilk 11'de birçok değişiklik yapacak. Kuzeyde oynanacak mücadele pazar günü saat 16.45'te başlayacak ve ESPN 2'den canlı yayımlanacak.

Ajax'ta kaleyi yine Marc ter Stegen koruyacak. Lucas Rosa sağ beke dönerken Thilo Kehrer savunmanın merkezine geçecek. Kehrer'e Youri Baas eşlik edecek, Aaron Bouwman ise yedek kulübesine çekilecek. Sol bekte Joffre Torrents'ın yerini Owen Wijndal alacak.

Orta sahada Sofyan Amrabat'ın yerine ön libero olarak Jorthy Mokio görev yapacak. Davy Klaassen ve Julian Brandt, Groningen karşısında ilk 11'deki yerlerini koruyacak. Yves Bissouma ise oyuna sonradan girebilir.

Simon Adingra henüz tam olarak maç kondisyonuna kavuşmadığı için Viktor Tsygankov yine sağ kanatta başlayacak. En ileri uçta Tolu Arokodare oynayacak. Sol kanatta ise bu kez Abdellah Ouazane yerine Oscar Gloukh tercih edilecek.

İspanyol teknik direktör, hücum hattında Kasper Dolberg ve Steven Berghuis'ten yararlanamayacak. Santrfor Dolberg ile kanat oyuncusu Berghuis, sakatlıkları nedeniyle pazar günü forma giyemeyecek.

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NEC karşısında yaşanan puan kaybı (1-1) ve Conference League'deki yenilgiyle Ajax için zorlu bir hafta oldu. FC Groningen ise Excelsior karşısında aldığı farklı 1-5'lik galibiyetle moral buldu.

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Brandt; Tysgankov, Tolu, Gloukh.