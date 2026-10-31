Ajax, Vriendenloterij Eredivisie'deki önemli maçta cumartesi günü AZ'yi ağırlayacak. Voetbalzone'nin tahminine göre Míchel Sánchez, Amsterdam ekibini güçlü bir kadroyla sahaya sürecek. Saat 21.00'de başlayacak mücadele ESPN 2'den canlı yayımlanacak.

Sparta Rotterdam maçının bitimine kısa süre kala oyuna giren Daley Blind, AZ karşısında forma giyebilecek ancak tecrübeli oyuncu ilk 11'de başlamayacak. Yeniden sağlığına kavuşan Steven Berghuis için de aynı durum geçerli. Caio Henrique, Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Simon Adingra ve Oliver Edvardsen ise forma giyemeyecek.

Kalede Marc ter Stegen yer alacak, Lucas Rosa ise sağ bekte başlayacak. Aaron Bouwman savunmanın ortasına dönerken, Youri Baas sol bekten stoper mevkisine geçecek. Owen Wijndal sol bekte başlayacak.

Ajax'ın orta sahasında sürpriz yok. Jorthy Mokio ve Sofyan Amrabat dengeyi ve kontrolü sağlamaya çalışacak. Julian Brandt ise ev sahibi ekibin orta sahası ile hücum hattı arasında bağlantı kuracak.

Kaptan Davy Klaassen yeniden sağ kanatta görev yapacak; Viktor Tsyhankov ise onun yerine forma bulamayacak. Tolu Arokodare ve Abdellah Ouazane, Míchel'in AZ karşısındaki hücum hattını tamamlayacak.

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Ajax, Sparta karşısında zorlukla elde ettiği 1-2'lik galibiyetle moral buldu. AZ ise geçen hafta kendi sahasında, maçın son bölümünde attığı gollerle 0-2 kazanan FC Twente'ye yenilmesinin ardından rövanş peşinde.

Ajax'ın muhtemel ilk 11'i: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Brandt; Klaassen, Arokodare, Ouazane.