Ajax, Cumartesi günü Hollanda Ligi'nde sahasında NEC ile yeniden başlıyor. Teknik direktör Míchel'in önemli sakatlık sorunları bulunuyor ve bu nedenle değişikliğe gitmek zorunda. Johan Cruijff ArenA'daki mücadele 21.00'de başlayacak ve ESPN 1'den canlı yayınlanacak.

Míchel, sakatlıklar nedeniyle Anton Gaaei, Caio Henrique, Daley Blind, Steven Berghuis ve Kasper Dolberg'den yararlanamayacak. İspanyol teknik adamın basın toplantısında belirttiği üzere Simon Adingra ile Yves Bissouma cumartesi günü ilk kez forma giyebilir. Aaron Bouwman ise sakatlığını atlattı.

Marc ter Stegen, NEC karşısında kalede olacak. Lucas Rosa (sağda) ve Owen Wijndal (solda) beklerde görev yapacak. Thilo Kehrer ile Youri Baas, Amsterdam ekibinin savunmasının merkezini oluşturacak.

Ajax'ın orta sahasında sürpriz yok. Buna göre Jorthy Mokio, Davy Klaassen ve Julian Brandt, Eredivisie'nin yeniden başlamasında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Berghuis'in yokluğunda Viktor Tsygankov sağ kanatta fırsat bulacak. Oscar Gloukh soldan oynayacak, ev sahibi ekipte en uçta ise Tolu Arokodare başlayacak.

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Ajax'ın, üst sıralardaki takımlarla arasındaki bağı koparmamak için kazanması gerekiyor. Ayrıca perşembe günü Konferans Ligi'nde Hajduk Split ile oynanacak maç öncesinde iyi bir prova da önem taşıyor.

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Brandt; Tsygankov, Arokodare, Gloukh.