Ajax, Vriendenloterij Eredivisie'ye cumartesi günü sahasında NEC karşısında yeniden başlıyor. Teknik direktör Míchel, önemli sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya ve bu nedenle değişiklik yapmak zorunda. Johan Cruijff ArenA'daki mücadele 21.00'de başlayacak ve ESPN 1'den canlı yayınlanacak.

Míchel, sakatlıklar nedeniyle Anton Gaaei, Caio Henrique, Daley Blind, Steven Berghuis ve Kasper Dolberg'den yararlanamayacak. İspanyol teknik adamın basın toplantısında belirttiği üzere Simon Adingra ve Yves Bissouma cumartesi günü ilk kez forma giyebilir. Aaron Bouwman ise sakatlığını atlattı ve yeniden hazır.

Marc ter Stegen, NEC karşısında kalede olacak. Lucas Rosa (sağda) ve Owen Wijndal (solda) beklerde görev yapacak. Thilo Kehrer ile Youri Baas, Amsterdam ekibinin savunmasının merkezini oluşturacak.

Ajax orta sahasında sürpriz yok. Bu nedenle Eredivisie'ye dönüşte Jorthy Mokio, Davy Klaassen ve Julian Brandt ilk 11'de sahaya çıkacak.

Berghuis'in yokluğunda Viktor Tsygankov sağ önde şans bulacak. Oscar Gloukh soldan oynayacak, ev sahibi ekipte en uçta ise Tolu Arokodare başlayacak.

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Ajax'ın, üst sıralardaki takımlarla bağını koparmamak için kazanması gerekiyor. Ayrıca perşembe günü Konferans Ligi'nde Hajduk Split ile oynanacak karşılaşma öncesinde iyi bir prova da isteniyor.

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Brandt; Tsygankov, Arokodare, Gloukh.