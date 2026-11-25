Reklam

Ajax, Konferans Ligi'nde perşembe günü FC Thun'u konuk edecek. Teknik direktör Míchel Sánchez, pazar günü Feyenoord ile oynanacak De Klassieker'i düşünerek ilk 11'de birçok değişiklik yapıyor. Johan Cruijff ArenA'daki maç saat 18.45'te başlayacak ve Ziggo Sport Select'ten canlı yayınlanacak.

ADO Den Haag karşısında tercih edilmeyen Marc ter Stegen, önemli bir haftadan geçen Ajax'ta yeniden kaleye geçiyor. Amsterdam ekibinde sağ bekte Lucas Rosa, sol bekte Owen Wijndal görev yapacak. Savunmanın ortasında Thilo Kehrer ve Aaron Bouwman yer alacak.

Yves Bissouma'nın oynama hakkı olmadığı için Youri Baas orta sahaya geçiyor. Ev sahibi ekibin orta sahasını kaptan Davy Klaassen ve Sofyan Amrabat tamamlıyor.

Míchel, sağ kanatta Rayane Bounida'ya şans veriyor. Marcos Leonardo bir kez daha en ileri uçta kendini gösterme fırsatı bulacak. Oscar Gloukh ise sol kanattan hücumu besleyecek.

Reklam Reklam

İspanyol teknik direktör, çarşamba günkü basın toplantısında Julian Brandt ve Anton Gaaei'nin iki maçta da 90'ar dakika oynayamayacağını söyledi. Bu nedenle ikisi de pazar günkü zorlu Feyenoord maçı için dinlendirilecek. Jorthy Mokio ise sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek.

Related Topics

Ajax, pazar günü ADO'yu 3-0 yenerken fazla zorlanmadı. Bu sonuçla Amsterdam ekibi, Vriendenloterij Eredivisie lideri PSV'nin yalnızca bir puan gerisinde bulunuyor.

FC Thun, İsviçre liginde dokuzuncu sırada yer alan bir orta sıra takımı. Geçen hafta sonu ikinci sıradaki Young Boys'a 3-2 yenildi.

Reklam

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Bouwman, Wijndal; Amrabat, Klaassen, Baas; Bounida, Leonardo, Gloukh.