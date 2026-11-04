Ajax, perşembe günü Konferans Ligi'nde FC Midtjylland'a konuk olacağı maçta birçok oyuncusundan yoksun kalacak. Teknik direktör Míchel Sánchez, güçlü bir ilk 11 oluşturmak için çözüm aramak zorunda. Danimarka'daki Avrupa mücadelesi saat 18.45'te başlayacak ve Ziggo Sport Select'ten canlı yayınlanacak.

Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Viktor Tsygankov ve Anton Gaaei'nin perşembe günü Ajax'ta forma giyemeyeceği çarşamba günü netleşti. Simon Adingra, Kasper Dolberg ve Yves Bissouma da oynayamayacak. Steven Berghuis ve Daley Blind ise yeniden forma giyebilecek durumda. Berghuis'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.

MCH Arena'da kaleyi Marc ter Stegen koruyacak. Beklerde sağda Lucas Rosa, solda Owen Wijndal görev yapacak. Midtjylland karşısında Ajax savunmasının merkezini Aaron Bouwman ve Youri Baas oluşturacak.

Çok sayıdaki eksik nedeniyle orta saha, Míchel için çözülmesi gereken bir sorun. Kaptan Davy Klaassen ve Jorthy Mokio'ya bu kez, İspanyol teknik direktörün normalde sol kanatta oynattığı Oscar Gloukh eşlik edecek.

Daha önce birkaç kez oyuna sonradan giren Berghuis, bu kez Ajax'ın ilk 11'inde sahaya çıkacak. Amsterdam temsilcisinin ileri uçtaki hedef oyuncusu Tolu Arokodare olacak; Abdellah Ouazane ise solda görev yapacak.

Gelecek maçlar MID Konferans Ligi 12:45 AJX

Ajax, AZ karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle perşembe günkü maç öncesi iyi bir prova yaptı. Midtjylland ise heyecanlı bir mücadelede FC Nordsjælland karşısında 2-3'lük galibiyet aldı. Superligaen'in lideri, takipçisi FC Kopenhag'ın iki puan önünde yer alıyor.

Ajax'ın muhtemel 11'i: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Tolu, Ouazane.