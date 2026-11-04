Ajax'ın muhtemel 11'i: Amrabat ve Brandt'ın yerini kim alacak?

Ajax, perşembe günü Konferans Ligi’nde FC Midtjylland’a konuk olacağı maçta birçok oyuncusundan yoksun olacak. Teknik direktör Míchel Sánchez’in güçlü bir ilk 11 oluşturmak için çözüm bulması gerekiyor. Danimarka’daki Avrupa mücadelesi saat 18.45’te başlayacak ve Ziggo Sport Select’ten canlı yayınlanacak.

Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Viktor Tsygankov ve Anton Gaaei, perşembe günü Ajax’ta forma giyemeyecek. Simon Adingra, Kasper Dolberg ve Yves Bissouma da kadroda yer alamayacak. Steven Berghuis ve Daley Blind yeniden hazır durumda. Berghuis’in ilk 11’de başlaması bekleniyor.

MCH Arena’da kaleyi Marc ter Stegen koruyacak. Beklerde sağda Lucas Rosa, solda Owen Wijndal görev yapacak. Midtjylland karşısında Ajax savunmasının merkezinde Aaron Bouwman ile Youri Baas yer alacak.

Çok sayıdaki eksik, Míchel’i orta sahada çözüm aramaya zorluyor. Kaptan Davy Klaassen ve Jorthy Mokio’ya bu kez Oscar Gloukh eşlik edecek. İspanyol teknik direktör, Gloukh’u normalde sol kanatta kullanıyor.

Daha önce birkaç kez oyuna sonradan giren Berghuis, bu kez Ajax’ın ilk 11’inde sahaya çıkacak. Amsterdam ekibinin en ileri ucunda Tolu Arokodare yer alırken Abdellah Ouazane sol kanatta görev yapacak.

Gelecek maçlar MID Konferans Ligi 12:45 AJX

Ajax, AZ karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle perşembe günkü maçın iyi bir provasını yaptı. Midtjylland ise çekişmeli bir karşılaşmada FC Nordsjælland’ı 2-3 mağlup etti. Superligaen’de lider olan Midtjylland, takipçisi FC Kopenhag’ın iki puan önünde.

Ajax’ın muhtemel 11’i: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Tolu, Ouazane.