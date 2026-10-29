Ajax’ın kiralık oyuncusu ilk maçında dizinden sakatlandı, şimdilik forma giyemeyecek

Paul Reverson, çarşamba akşamı dizinden sakatlandı. De Gelderlander'ın haberine göre Ajax'ın De Graafschap'a kiraladığı kaleci, bir süre forma giyemeyecek.

Reverson, çarşamba akşamı Roda JC'ye 1-0 kaybettikleri Eurojackpot Hollanda Kupası maçında De Graafschap'ın kalesine ilk kez geçti. Ligde ise genellikle Ties Wieggers tercih ediliyor.

Reverson, Kerkrade'de çok iyi bir izlenim bıraktı. İki güzel kurtarış yapan kaleci, özellikle ayağına gelen topları kullanırken başarılıydı.

Karşılaşmayı tamamladı ancak bunu dizindeki sakatlığa rağmen yaptı. Sakatlığının tam olarak ne olduğu henüz belli değil. Şimdilik forma giyemeyecek.

Gana kökenli 21 yaşındaki kaleci, bu sezonun sonuna kadar Doetinchem ekibine kiralandı. Keuken Kampioen Divisie'de henüz forma giymedi.

Jong Ajax'ın kalesini ise ikinci ligde 32 kez korudu. Ajax'ın A takımında henüz ilk maçına çıkmadı.