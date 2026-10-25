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Rian Rosendaal
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Ajax’ın ilk 11’i: Tolu ilk 11’e dönüyor, savunmada da değişiklikler var

Sparta Rotterdam - Ajax
Sparta Rotterdam
Ajax
Eredivisie

Ajax, saat 16.45'te Sparta Rotterdam deplasmanında sahaya çıkacak. Teknik direktör Míchel Sánchez, Amsterdam temsilcisinin ilk 11'ini açıkladı.

Rotterdam'da kaleyi Marc ter Stegen koruyacak. Önünde yine farklı isimler yer alacak: Thilo Kehrer ile Dies Janse stoper ikilisini oluşturacak. Lucas Rosa ve Youri Baas ise beklerde görev yapacak.  

Ajax'ın orta sahasında tek değişiklik var. Sparta karşısında Sofyan Amrabat, Jorthy Mokio ve Julian Brandt ilk 11'de yer alacak. Atalanta karşısında ilk 11'de başlayan Davy Klaassen ise yedek kulübesinde olacak. 

Brandt'ın orta sahaya çekilmesiyle sağ kanatta Viktor Tsygankov görev yapacak. Forvette Marcos Leonardo'nun yerini Tolu Arokodare alacak. Atalanta karşısında harika bir gol atan Abdellah Ouazane ise sol kanatta başlayacak.

Sparta Rotterdam ilk 11'i: Henüz belli değil.

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25 Eki 2026

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Ajax ilk 11'i: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Janse, Baas; Amrabat, Mokio, Brandt; Tsygankov, Tolu, Ouazane.

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