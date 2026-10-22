24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1084736094.jpgOrange Pictures
Rian Rosendaal
Çeviri:

Ajax'ın ilk 11'i: Míchel, Atalanta karşısında ilk 11'de tek değişikliğe gidiyor

Ajax - Atalanta
Ajax
Atalanta
Konferans Ligi

Ajax, perşembe günü Konferans Ligi'nde Atalanta ile karşılaşacak. Míchel Sánchez, saat 21.00'de başlayacak Avrupa kupası maçı için ev sahibi ekibin ilk 11'ini açıkladı. 

Perşembe günü Ajax'ın kalesini Marc ter Stegen koruyacak. Lucas Rosa sağ bekte, Owen Wijndal ise yine sol bekte görev yapacak. Amsterdam ekibinin savunmasının göbeğinde Youri Baas ve Aaron Bouwman yer alacak.

FC Groningen maçında olduğu gibi Ajax'ın orta sahasını Sofyan Amrabat, Jorthy Mokio ve Davy Klaassen oluşturacak. Ancak Klaassen, o maçta sahada daha çok geriye çekilen bir sağ kanat oyuncusu olarak görev yapmıştı.

Ajax'ın hücum hattında Julian Brandt, Marcos Leonardo ve Oscar Gloukh yer alacak. Bu da Viktor Tsygankov, Abdellah Ouazane ve Tolu Arokodare'nin de aralarında bulunduğu oyuncuların yedek kulübesinde başlayacağı anlamına geliyor.

Míchel, Groningen'e karşı 2-5 kazanılan lig maçındaki ilk 11'de yalnızca bir değişiklik yaptı: Dies Janse'nin yerine Baas oynayacak.

Gelecek maçlar
ATA

ATA

Serie A

25 Eki 2026

FRC

FRC

SPA

SPA

Eredivisie

25 Eki 2026

AJX

AJX

Ajax, geçen hafta ilk Konferans Ligi maçında Hajduk Split deplasmanında 2-1 kaybetti. Atalanta ise Pafos FC'yi 3-1 yendi.

Ajax'ın ilk 11'i: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Klaassen, Mokio; Brandt, Leonardo, Gloukh.

Atalanta'nın ilk 11'i: Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Éderson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Scamacca.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin