Ajax, perşembe günü Konferans Ligi'nde Atalanta ile karşılaşacak. Míchel Sánchez, saat 21.00'de başlayacak Avrupa kupası maçı için ev sahibi ekibin ilk 11'ini açıkladı.

Perşembe günü Ajax'ın kalesini Marc ter Stegen koruyacak. Lucas Rosa sağ bekte, Owen Wijndal ise yine sol bekte görev yapacak. Amsterdam ekibinin savunmasının göbeğinde Youri Baas ve Aaron Bouwman yer alacak.

FC Groningen maçında olduğu gibi Ajax'ın orta sahasını Sofyan Amrabat, Jorthy Mokio ve Davy Klaassen oluşturacak. Ancak Klaassen, o maçta sahada daha çok geriye çekilen bir sağ kanat oyuncusu olarak görev yapmıştı.

Ajax'ın hücum hattında Julian Brandt, Marcos Leonardo ve Oscar Gloukh yer alacak. Bu da Viktor Tsygankov, Abdellah Ouazane ve Tolu Arokodare'nin de aralarında bulunduğu oyuncuların yedek kulübesinde başlayacağı anlamına geliyor.

Míchel, Groningen'e karşı 2-5 kazanılan lig maçındaki ilk 11'de yalnızca bir değişiklik yaptı: Dies Janse'nin yerine Baas oynayacak.

Ajax, geçen hafta ilk Konferans Ligi maçında Hajduk Split deplasmanında 2-1 kaybetti. Atalanta ise Pafos FC'yi 3-1 yendi.

Ajax'ın ilk 11'i: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Klaassen, Mokio; Brandt, Leonardo, Gloukh.

Atalanta'nın ilk 11'i: Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Éderson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Scamacca.