Ajax'ın genç yeteneği Aaron Bouwman: "Kendimi ...'dan çok daha iyi görüyorum"

Aaron Bouwman, Ajax'ta gelişiminde büyük mesafe katettiğini hissediyor. İlk maçlarında zaman zaman hatalar yapan stoper, bu hataların giderek azaldığını görüyor ve artık kendisini çok daha iyi bir futbolcu olarak değerlendiriyor.

Ajaxlı futbolcu, ESPN'e yaptığı açıklamada perşembe akşamı Atalanta karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti memnuniyetle değerlendirdi. Özellikle savunma performansından hoşnut. Bouwman, "Gol yememek ayrıca güzeldi. Sonunda yine kalemizi gole kapatmayı başardığımız takım içinde de hemen konuşuldu" dedi.

Bouwman, topa sahip olduklarında da giderek daha sakin bir görüntü çiziyor. "Boş alanı bulmak istiyorsan her zaman sakin kalmalısın" diye açıklıyor. Savunmacıya göre önemli olan, rakibi pozisyonundan çıkarmak ve ardından boştaki takım arkadaşını bulmak.

Bouwman, Ajax A takımındaki ilk döneminde iyi performanslarına rağmen zaman zaman gereksiz hatalar yapıyordu. Kendisi bunu daha çok aşırı istekli olmasına bağlıyor: "Daha sakin biçimde arkasında kalmak ya da ikili mücadeleye girmek yerine, rakibin önüne geçmeyi çok istiyorsun. Oysa böyle yapınca bu tür topları daha kolay kazanırsın."

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Artık A takımda 28 maça çıkan Bouwman, aradaki farkı açıkça hissediyor: "Evet, kendime bir yıl öncesine göre çok daha iyi bir futbolcu diyebileceğimi düşünüyorum."

Performansı, kısa süre önce Bouwman'ı Virgil van Dijk ile karşılaştıran teknik direktör Míchel Sánchez'in de dikkatinden kaçmadı. Bouwman, "Bunu duymak güzeldi. Teknik direktörün senin hakkında böyle söylemesi güzel bir iltifat" dedi. Van Dijk, Raphaël Varane ile birlikte her zaman onun en büyük örnek aldığı futbolculardan biri oldu.

Sparta Rotterdam deplasmanı öncesinde Bouwman'ın gözü şampiyonluk yarışında. Ajax dördüncü sırada, ancak bu hafta sonu PSV ile Feyenoord arasındaki karşılaşmadan yararlanabilir. Savunmacı, hedefleri konusunda net: "Kesinlikle yarışın içinde olduğumuzu düşünüyorum. Şu anda dördüncü sıradayız, yani yarışın içindeyiz. Şampiyonluğu kazanmak istiyoruz."