"Ter Stegen antrenmanda beni çıldırtıyor", diyen forvet, Belçika gazetesi Het Laatste Nieuws'a şunları söyledi: "Bir şutu, ardından bir başkasını kurtardığını görmek bazen inanılmaz derecede sinir bozucu oluyor. İnsanın ona vuracağı geliyor."

İlk bakışta tehdit gibi duyulan bu sözler, aslında yalnızca övgü niteliğinde. Yazın Barcelona'dan kiralık olarak Amsterdam'a gelen 34 yaşındaki kaleci, Ajax'ın tartışmasız bir numarası. Çıktığı 14 maçın dördünde gol yemedi ve birçok önemli kurtarışla gole engel oldu.

Cumartesi günü de Arokodare'nin golüyle AZ Alkmaar karşısında alınan 1-0'lık galibiyette, geç gelebilecek beraberlik golünü yaptığı kurtarışla önledi. Bu, köklü kulübün rakibine karşı beş yıl sonra aldığı ilk galibiyetti. Öte yandan ter Stegen, transferinden bu yana zaman zaman güvensiz görüntüler de verdi.

Getty Images

Marc-Andre ter Stegen: Jürgen Klopp yönetiminde şimdilik bir numara

Buna rağmen Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, onu şimdilik bir numaralı kaleci olarak belirledi. Ancak kaleci, Jürgen Klopp'un halefinin Amsterdam'da Hollanda'ya karşı çıktığı ilk maçta (1-1) oynadı; Yunanistan'a 1-0 kaybedilen maçta yerini Alexander Nübel'e (Beşiktaş) bıraktı ve ardından ikinci kadroda yer almadı. Jonas Urbig'e (Bayern Münih) ise iki maçta da güvenildi; o da güçlü performanslarıyla bu güvenin karşılığını verdi.

Geçen sezon birçok ağır sakatlığın yanı sıra arka plandaki yüksek sesli tartışmaların ardından Barça'daki ilk 11'deki yerini ve kaptanlığı kaybeden ter Stegen, Dünya Kupası'na katılma şansını korumak için kışın önce Girona'ya kiralık gitti. Ancak sadece iki maçın ardından yaşadığı ağır uyluk kası sakatlığı onu yeniden geriye götürdü; sakatlık ameliyat olmasını da gerektirdi.

Bilindiği gibi kadroya çağrılmadı. Üstelik ter Stegen, Girona ile ligde kalmayı da başaramadı. Bu, kariyerindeki ilk küme düşmeydi. Amsterdam'da ise yeniden şampiyonluk hayalleri kurabilir.

Ajax, Eredivisie'de lider Feyenoord Rotterdam'ın yalnızca bir puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Conference League'de Hajduk Split'e karşı alınan açılış yenilgisinin ardından son olarak Atalanta Bergamo'yu 2-0 mağlup etti. Perşembe günü rakibi FC Midtjylland olacak.