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Rian Rosendaal

Çeviri:

Ajax'ın eski teknik direktörü Quinten Timber'ın transferi üzerinde çalışıyor

Transfers
Marseille
Q. Timber

Foot Mercato'nun çarşamba günü verdiği bilgiye göre Olympique Marseille, Quinten Timber'ın olası transferi için FC Porto ile görüşüyor. Teknik direktör Francesco Farioli, ocak ayından bu yana Ligue 1'de forma giyen orta saha oyuncusunu beğeniyor.

İddialara göre Timber'ın kendisi Premier League'de bir maceraya öncelik veriyor. Marsilya ile sözleşmesi 2030 yılının ortasına kadar devam eden oyuncu için kısa vadede bir İngiliz kulübünün teklif yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.

Timber, bu yılın ocak ayında Feyenoord'dan 4,5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. O tarihten bu yana ön libero, Fransız devinin formasını on altı maçta giydi ve gol ya da asist katkısı veremedi.

Transfermarkt muhabiri Sacha Tavolieri, geçen hafta Porto'nun on beş ile on sekiz milyon euro arasında bir teklif yapmaya hazır olduğunu bildirmişti. Ancak Timber'ın Portekiz'de yeni bir başlangıca sıcak bakıp bakmadığı soru işareti.

Timber, yaz aylarının başında Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda görev aldıktan sonra şu ana kadar L'OM'da güçlü bir hazırlık dönemi geçiriyor. İki hazırlık maçında bir gol ve bir asist üretti.

1. Lig
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Marseille, cuma günü Ligue 1'de yeni sezona başlıyor. Fransa'da açılış gününde Racing Strasbourg, Stade Vélodrome'da konuk olacak.

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