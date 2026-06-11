Ajax'ın eski baş scout'u öfkeli: "Kulüp 8 milyonu boşa harcıyor, anlamsız"

Hans van der Zee, Lisandro Martínez ve Antony’nin Manchester United’a transferleriyle ilgili bir hukuki sürecin ardından Ajax’tan yeniden milyonlarca euro alan oyuncu izleme ajansı GIC’yi sert bir şekilde eleştirdi. Amsterdam ekibinin eski baş izleme sorumlusu, ajansın her iki oyuncunun keşfedilmesi veya transfer edilmesinde hiçbir rol oynamadığını belirtiyor.

Van der Zee'nin açıklamaları, Amsterdam Temyiz Mahkemesi'nin GIC'nin temyiz başvurusunu haklı bulmasının hemen ardından geldi. Mahkemeye göre, Peter Gerards tarafından yönetilen Gerards International Consultancy scout ajansı, 2022'de Antony ve Martínez'in Manchester United'a transferlerinden bir ücret almaya hak kazanıyor. Bu nedenle Ajax, yasal faiziyle birlikte yaklaşık iki milyon euro ödemek zorunda kalacak.

Vandaag Inside Oranje programında Van der Zee, olayların gidişatına şaşkınlıkla tepki gösterdi. 70 yaşındaki eski scout'a göre, hem Martínez hem de Antony tamamen Ajax tarafından keşfedilmiş ve değerlendirilmişti. Özellikle Antony konusunda, scouting sürecinde kişisel olarak büyük bir rol oynadığını söylüyor.

"Onları kendimiz keşfettik, kesinlikle. Antony'yi gördük, aslında en çok ben gördüm," diyor Van der Zee.

Yine de GIC, Ajax'a karşı sürüncemeli bir davada mahkemede bir kez daha haklı çıktı. "O adamlar mahkemede Ajax tarafından, muhtemelen Marc Overmars tarafından imzalanmış bir sözleşme gösterdiler," diyor.

Van der Zee, Ajax için ortaya çıkan sonuçlardan açıkça rahatsız. “Buna hakları olduğunu söylüyorlar. Şimdi yine üç milyon euro aldılar. Geçen sefer beş milyon euro almışlardı. Bunların hepsi Ajax için boşa giden paralar. Anlamsız,” diye iç geçirdi.

Eski baş scout, GIC'nin o dönemde kulüple nasıl ilişki kurduğunu açıklıyor. Ona göre ajansın oyuncu hakları yoktu, ancak Ajax'a yetenekli Güney Amerikalı futbolcuların listelerini sunuyordu. “Kendi oyuncuları yok, ama Overmars'a gidip şöyle diyorlar: İşte sana altmış Güney Amerikalıdan oluşan bir liste. Altmış kişilik bir tür gölge takım.”

Van der Zee’ye göre, bu süreçte scouting departmanının haberi olmadığı bir anlaşma imzalandı. “Sonra dediler ki: Marc, bu sözleşme sana hiçbir şeye mal olmaz, ama bizden bir oyuncu alırsan, seninle masaya otururuz. İçinde tam olarak ne yazdığını bilmiyoruz. Marc muhtemelen imzalamıştır, çünkü aksi takdirde davayı kazanamazlar. Biz scoutlar olarak bundan hiç haberimiz yoktu.”

Eski Ajax çalışanı, GIC’nin Martínez ve Antony’nin transferinde hiçbir rolü olmadığı konusunda ısrarcı. “Antony ve Martínez onlara ait değildi, çünkü ikisinin de kendi menajerleri vardı. Bu transferlerle hiçbir ilgileri yoktu, işin ilginç yanı da bu.”

Van der Zee, 2007 ile 2024 yılları arasında Ajax'ta çalıştı ve geçen yıl emekli oldu.