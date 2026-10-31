Gastón Ávila, cumartesi günü Rosario Central adına bir kez daha belirleyici rol oynadı. Ajax'tan kiralık olarak forma giyen savunma oyuncusu, Sarmiento karşısında iki gol attı (1-2). Bunlardan biri, 95. dakikada gelen galibiyet golüydü. Arjantinli oyuncu böylece 27 maçta yedi gole ulaştı.

Sarmiento, henüz 5. dakikada Manuel García ile öne geçti. Ávila, Enzo Copetti'nin hazırladığı pozisyonun ardından 29. dakikada Rosario Central'a beraberliği getirdi. İki takım soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıda Ángel Di María, 59. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sekiz dakika sonra Renzo Orihuela, Copetti'ye yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü ve Sarmiento 10 kişi kaldı.

Maçın son bölümünde Santiago Salle de Ávila'ya yaptığı sert faulün ardından oyundan atıldı. Hakem ilk olarak sarı kart gösterdi, ancak VAR müdahalesinin ardından kararını kırmızı kart olarak değiştirdi. Rosario Central, dokuz kişi kalan rakibi karşısında galibiyet golünü aramaya başladı.

Bu gol, uzatma dakikalarının beşincisinde Ávila'dan geldi. Ignacio Ovando'nun pasında topu ustalıkla kontrol eden sol ayaklı oyuncu, galibiyeti getiren golü atarak skoru 1-2 yaptı.

Ajax, 2023 yazında Ávila için Royal Antwerp'e 12,5 milyon avro ödemişti. Bu bedel, bonuslarla 14,5 milyon avroya çıkabiliyordu. Ancak savunma oyuncusu Amsterdam'da kendini hiçbir zaman kanıtlayamadı ve yalnızca sekiz resmî maçta forma giydi.

25 yaşındaki savunma oyuncusu, Arjantin'de formunu tamamen yeniden buldu. 27 maçta yedi gol attı ve son dönemde takımın değişmez isimlerinden biri hâline geldi. Rosario Central'ın satın alma opsiyonu bulunurken, Ávila'nın Ajax ile sözleşmesi 2028 yılının ortasına kadar sürüyor.

Rosario Central da teknik direktör Jorge Almirón yönetiminde çok iyi bir dönem geçiriyor. Son beş maçının dördünü kazanan takım, bir kez de berabere kaldı. 31 puanla Torneo Clausura B Grubu'nda şimdilik lider olan Rosario Central, eleme aşamasına katılmaya giderek yaklaşıyor.