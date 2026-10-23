Mike Verweij, Ajax'a Abdellah Ouazane ile yeni sözleşme için bir an önce masaya oturmasını tavsiye ediyor. 17 yaşındaki hücuma dönük orta saha oyuncusu, perşembe akşamı Atalanta karşısında oyuna sonradan girip skoru 2-0'a getiren müthiş golü atarak dikkat çekti. De Telegraaf'ın Ajax muhabirine göre, büyük yeteneğin mevcut sözleşmesinin bitiş tarihi nedeniyle kulüpten çok kısa sürede ayrılma ihtimali şimdiden ortaya çıktı.

Verweij, geçen yaz Real Madrid'e transfer olmak üzere gibi görünen Ouazane'yi çok beğeniyor. Gazeteci, Kick-off podcast'inde, "Bu çocuk Real Madrid'e çok iyi bir transfer yapmıştı ancak bazı sıra dışı nedenlerle sağlık kontrolünden geçemedi" dedi. "Doğuştan gelen çok küçük bir farklılık söz konusuydu; bu, Hollanda'da hiçbir şekilde sorun teşkil etmiyor. Ama bu, gerçekten sıra dışı bir oyuncu."

Orta saha oyuncusunun Amsterdam'daki sözleşmesi hâlen 2028 yılının ortasına kadar sürüyor. Bu nedenle Ajax'ın oyuncuyu hemen bonservis bedeli almadan kaybetmekten korkmasına gerek yok. Yine de Verweij, bu sezonun ardından Ouazane'nin sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalacağı için kulübün hızla harekete geçmesi gerektiğini düşünüyor. Fas millî takım oyuncusunun piyasa değerinin ise şu anda 8 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

Ancak Verweij'e göre yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varılması hiç de kesin değil. Gazeteci, "Ajax'ın yakında onunla masaya oturması gerekiyor ve bu zor olacak. Forza Sports Group ile çalışıyor; onlar da çok para talep etmek isteyen iş insanları" dedi. "Ajax'ın ona çok iyi bir sözleşme verebileceğini düşünüyorum ama Jordi Cruyff'u tanıdığım kadarıyla bunu aşırıya götürmeyecektir."

Verweij bu noktada, Amsterdam'da genç yaşta çok kazançlı bir sözleşme alan Ryan Gravenberch'i örnek gösterdi. Ajax muhabiri, "Gravenberch 16 yaşındayken yılda 1,5 milyon avro alıyordu" dedi. Podcast'te daha sonra, Ouazane'nin çevresinin 4 veya 5 milyon avro talep etmesi hâlinde görüşmelerin zorlaşabileceği belirtildi.

Verweij ayrıca Ajax'ta daha uzun süre kalmanın Ouazane'nin kendisi için de en iyi seçenek olabileceğini vurguladı. Gazeteci, "Bence iki veya üç yıl daha Hollanda'da oynaması onun için çok önemli. Burada Eredivisie'nin en iyisi ol; çünkü gerçekten Eredivisie'nin en iyisi olma potansiyeline sahip. Yurt dışına ancak ondan sonra git" tavsiyesinde bulundu.

Ajax muhabiri, Ouazane'nin de Amsterdam'da daha uzun süre kalmaya açık olduğuna inanıyor. Verweij, "Çok aklı başında bir çocuk; annesiyle babasının da çok aklı başında insanlar olduğunu duyuyorum" dedi. Orta saha oyuncusunun şimdilik Ajax'ta kalmak isteyip istemediği sorulduğunda ise "Evet, öyle olduğunu düşünüyorum. Ama elbette karşılığında iyi bir sözleşme sunulmalı" yanıtını verdi.