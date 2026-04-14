Ajax'ın adı yeniden gündeme geldi: "Oraya gidecek, ardından da Atlético Madrid'e"

Etienne Vaessen, Stije Resink'i çok takdir ediyor. FC Groningen'in kalecisi, 22 yaşındaki takım arkadaşının Ajax'a transfer olacağını ve sonunda Avrupa'nın en iyi kulüplerine adım atacağını öngörüyor.

Vaessen, Supergaande'nin Matchday podcast'inde "Stije Resink, beş yıl içinde kesinlikle bir üst düzey kulüpte olacak" diye tahmin ediyor. "Bence önce Ajax'a gidecek ve oradan da güzel bir kariyere doğru yol alacak. Bundan neredeyse eminim."

Vaessen, Resink'e yurtdışına transfer konusunda hemen bir tavsiye de veriyor. "Ona İspanya'yı tavsiye ederim. Atlético Madrid gibi bir kulüp," diyor kaleci, yüzünde bir gülümsemeyle genç orta saha oyuncusuna.

Resink, kış transfer döneminde Ajax ile sıkı sıkıya anılmıştı, ancak FC Groningen'den sezon ortasında ayrılması hiçbir zaman gerçekleşmedi. Amsterdamlı oyuncu şu anda çapraz bağ sakatlığından iyileşiyor, bu nedenle bu yaz bir transfer yapıp yapmayacağı şüpheli.

Sakatlanan Resink'in Groningen ile 2027/28 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt, oyuncunun şu anki transfer değerini yedi milyon euro olarak tahmin ediyor.

Resink, son olarak Vaessen'in beş yıl sonra nerede oynayacağını düşündüğü sorusuna yanıt veriyor. "Her halükarda sekiz yıl daha devam edecek, ancak vücuduna biraz daha iyi bakması gerekiyor."

"Ama beş yıl sonra yurtdışında bir yerde olacak," diyor Groningen'da forma giyen orta saha oyuncusu, geleceği tahmin etmeye çalışarak. "Onu Meksika veya Suudi Arabistan'da görebiliyorum. Çok para kazanacak, istediği de bu," diyor Resink, takım arkadaşına esprili bir şekilde.