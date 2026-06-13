Ajax'ın 9 milyon avroluk transferi yine de gerçekleşecek mi? 'Elimizdeki bilgilere göre...'

Club Brugge, Ajax'ın savunma oyuncusu Dies Janse'nin transferini hâlâ bekliyor. Bu haberi, Het Laatste Nieuws gazetesi adına Belçika şampiyonu takımı takip eden gazeteci Tomas Taecke yazdı.

Cumartesi sabahı Taecke, Club hakkında kapsamlı bir transfer güncellemesi yayınladı. “Kulüp hala Janse'nin transferini bekliyor. Zeelandlı oyuncu önümüzdeki dönemde Amsterdam ekibinde yeni bir şans mı, yoksa Westkapelle'ye kısa bir geçiş mi yapacağına karar vermesi gerekiyor.”

Taecke'ye göre Janse'nin transfer bedeli yaklaşık 9 milyon euro olacak. "Hollanda'nın başkentinden gelen söylentilere rağmen, elimizdeki bilgilere göre Club, Janse'yi kadrosuna katmak için elinde sağlam kozlar bulunduruyor."

Janse, Johan Cruijff ArenA'da 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt'a göre değeri sadece 6,5 milyon euro.

20 yaşındaki Janse, bu sezon Ajax tarafından FC Groningen'e kiralandı ve burada çok güçlü bir izlenim bıraktı.

Jong Oranje'nin genç milli oyuncusu, şu ana kadar Ajax'ın A takımında altı resmi maçta forma giydi.