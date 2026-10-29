Kenya'da yeni bir stadyumun açılışı için Ajax ile Bayern Münih arasında oynanacak hazırlık maçı büyük öfkeye yol açtı. Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rigathi Gachagua, Kenyalıların ödediği vergilerle finanse edilen stadyumun açılış maçında iki Avrupa kulübünün karşı karşıya gelmesine tepki gösterdi. Gachagua'ya göre açılışta Kenya futbolu ön planda olmalıydı.

Ajax ile Bayern Münih, 5 Ocak 2027'de Talanta Stadium olarak da bilinen yeni Raila Odinga International Stadium'da karşılaşacak. Nairobi'deki 60.000 seyirci kapasiteli stadyum, gelecek yıl Afrika Uluslar Kupası'nda kullanılacak. Cumhurbaşkanı William Ruto, bu dikkat çekici hazırlık maçını çarşamba günü duyurdu.

Hazırlık maçı iki Avrupa kulübüne de önemli bir gelir sağlayacak. Absolut Bayern'e göre Bayern Münih, açılış maçına katılımı karşılığında 5 milyon avro alacak. Kenya medyası ise Ajax'ın bu tutarın yaklaşık yarısını, yani yaklaşık 2,5 milyon avro alacağını bildiriyor.

Özel açılış maçının duyurulması Gachagua'yı öfkelendirdi. Yerel medyaya verdiği bir röportajda eski cumhurbaşkanı yardımcısı, stadyumun maliyetinin 145 milyar Kenya şilini, yani yaklaşık 1 milyar avro olduğunu vurguladı. "Bir stadyumun parasını Kenyalı vergi mükellefleri öderken ilk maçın yabancılar tarafından oynanması nasıl mümkün olabilir?" diye sordu.

Gelecek maçlar FCB Club Friendlies 06:00 AJX

Gachagua, Kenya kulüplerinin neden göz ardı edildiğini anlamıyor. Gor Mahia ve AFC Leopards'ı seçenek olarak gösteren eski cumhurbaşkanı yardımcısı, "Kenya'da kulüplerimiz yok mu?" dedi. Ona göre tarihe geçme fırsatı bu kulüplere verilmeliydi.

Gachagua'ya göre Avrupalı bir büyük kulüple Kenya millî takımı arasında bir maç da oynanabilirdi. "Harambee Stars'a karşı oynaması için neden bir takım getiremediniz? O zaman en azından maçta Kenya'dan bir unsur olurdu. Vatanseverliğimize ve ulusal kimliğimize ne oldu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ajax ise çarşamba günü davete heyecanla karşılık verdi. Amsterdam kulübü, "Bu, Afrika'dan büyük bir seyirci kitlesinin önünde özel bir yeni stadyumun açılışı, uluslararası futbolun iki büyük isminin buluşması ve Kenya'nın Afrika Uluslar Kupası yolunda belirleyici bir an" açıklamasını yaptı. Bayern Münih de maçı Afrikalı taraftarlarla bağlarını güçlendirmek için bir fırsat olarak görüyor.