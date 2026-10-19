Valentijn Driessen, pazartesi günü De Telegraaf gazetesinin Kick-Off programında, Ajax'ın FC Groningen deplasmanında aldığı 5-2'lik galibiyette forma giyen Owen Wijndal'ı övdü. Buna rağmen futbol servisi şefi, bek oyuncusunun Amsterdam'da daha uzun yıllar oynayacağını düşünmüyor.

Driessen, Ajax'ın Groningen'deki farklı galibiyetinden bir gün sonra sol beki överek, "Onun performansı inişli çıkışlı. Bu kez iyiydi. Gerçekten çok iyi oynadı" dedi.

Eredivisie'yi takip eden Driessen, Wijndal'ın performansına ilişkin değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "Gollerden birinde dört Groningen oyuncusunu geride bırakıyor. Bu, onun adına çok güzel. Çünkü bana çok iyi bir çocuk gibi geliyor. Hep gülümsüyor ve takım arkadaşlarının hepsi onu çok seviyor."

Ancak Driessen, Wijndal'a ilişkin kuşkularını da dile getirdi: "Elbette Ajax'ı daha üst seviyeye taşıyacak düzeyde değil. Gerçi Steven Bergwijn ile oynadığı dönemde başlangıçta kendisi öyle düşünüyordu. Avrupa'nın en iyi sol kanadı olma iddiası tam olarak gerçekleşmedi."

Driessen, Wijndal'ın Ocak 2023'te Ajax'ın sol kanadı hakkında yaptığı açıklamaya atıfta bulunuyor. Sol bek, Bergwijn ile uyumlarına ilişkin o dönem, "Birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum. Sol kanatta birlikte kesinlikle Hollanda'nın en iyisiyiz. Gerçekten vites yükseltirsek Avrupa için de iyi bir sol kanadımız olur diye düşünüyorum" demişti.

Sunucu Pim Sedee, Caio Henrique'nin sık sık sakatlanmasını da göz önünde bulundurarak Wijndal'ın şu anda Ajax kadrosundaki en iyi sol bek olabileceğini öne sürdü. Driessen ise "Youri Baas ve Daley Blind de orada oynayabilir. Ama Wijndal kadroda bulunması iyi olan bir oyuncu, çünkü onu her zaman sahaya sürebilirsiniz" diye ekledi.

Míchel Sánchez, perşembe günü Hajduk Split'e karşı Ajax'ın sol bekinde Jofre Torrents'i tercih etti. Bu tercih başarılı olmadı ve üç gün sonra Groningen'de ilk 11'de Wijndal yer aldı.