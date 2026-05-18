Ajax harekete geçmeli mi? Kulüpte 241 maça çıkan oyuncu bedelsiz transfer edilebilir

Çeşitli yabancı medya kaynaklarının tahminlerine göre, Dusan Tadic Al-Wahda formasıyla son maçını oynadı. Ajax'ın eski kaptanının sözleşmesi bu yaz sona eriyor, ancak bundan sonra ne yapacağı henüz belli değil.

Geçen yaz Tadic, Fenerbahçe'den Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu anda 5. sırada yer alan Al-Wahda'ya bedelsiz transfer olmuştu. 37 yaşındaki forvet, bir sezonluk sözleşme imzalamıştı ve bu sözleşmeyi uzatacak gibi görünmüyor.

Bu sezon 41 resmi maçta forma giyen Tadic, 20 asist yaptı ve 5 gol attı. Bu performansının da etkisiyle, kısa süre önce ulusal kupa turnuvası olan ADIB Kupası'nı kazandı.

Yine de daha uzun süre kalması pek olası görünmüyor. Hatta, yaşı ve son yıllardaki sporla ilgili tercihleri göz önüne alındığında, Tadic'in futbol kariyerinin tamamen sona erdiği söylenebilir.

Ancak Tadic'in geleceğinin futbolda olması da imkansız değil. "Evet. Bir gün Ajax'ın teknik direktörü olacağım," demişti Sırp oyuncu Amsterdam'dan ayrıldıktan sonra Voetbal International'a.

“Kafamda zaten çok fazla teknik direktör gibi düşündüğüm doğru, kaptan olarak da bunu her zaman olumlu bir şekilde yapmaya çalıştım. Sahada ve saha dışında teknik ekip ile oyuncular arasında bir köprü kurmak istersiniz. Bunun yanı sıra sürekli olarak takım için en iyisinin ne olduğunu düşünüyorum.”

Tadic, Ajax'taki kariyerinin erken sona ermesinden dolayı üzüntü duyuyordu, çünkü aslında aktif futbolculuk kariyerinin ardından kulübün teknik kadrosunda görev alması planlanıyordu. “Her şey akıp gitti ve bu beni düşünmeye sevk etti. Ajax’ı ne kadar sevsem de, gitmem gerektiğini giderek daha fazla hissettim. Ama zihniyetim artık buraya uymuyordu,” demişti o zaman.