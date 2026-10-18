Ajax, pazar günü FC Groningen'i ikna edici bir oyunla mağlup etti. Míchel Sánchez'in takımı özellikle ikinci yarıda son derece etkiliydi ve bu Eredivisie sezonunda üçüncü kez bir maçta beş gol attı. Çılgın anlara ve olaylı bir son bölüme sahne olan Euroborg'daki karşılaşma 2-5 sona erdi. Julian Brandt ve Jorthy Mokio ikişer gol atarken Aaron Bouwman da fileleri havalandırdı.

Ajax maça iyi başladı ve kısa sürede çok net bir fırsat yakaladı. Leonardo bir anda Etienne Vaessen ile karşı karşıya kaldı ancak Brezilyalı oyuncu fazla oyalanınca topu doğrudan kaleciye nişanladı.

Az sonra ise Leonardo, Vaessen'den önce topa yetişti. Forvet oyuncusu sert bir müdahaleyle yere indirildi ve hakem penaltı kararı verdi. Sorumluluğu üstlenen kaptan Davy Klaassen, penaltı noktasından yararlanamadı. Vaessen güzel bir kurtarışla hatasını telafi etti.

Míchel'in takımı Euroborg'da oyunu büyük ölçüde kontrol ediyordu. Ancak Klaassen kendi ceza sahasında riskli bir kayarak müdahaleyle Brynjólfur Willumsson'u yere düşürdü. Dennis Higler oyunu devam ettirdi fakat ardından VAR monitörüne çağrıldı. Pozisyonu uzun süre inceledikten sonra ilk kararında kaldı.

Bu, Ajax için sevindirici bir gelişmeydi. Amsterdam ekibi kısa süre sonra öne geçti. Owen Wijndal, Jorg Schreuders'ten topu Groningen yarı sahasında kaptı ve Brandt'a aktardı. Topu sol ayağına alan Alman oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Marco Rente'ye çarparak ağlara gitti: 0-1. Aaron Bouwman'ın da kısa süre sonra bir kornerden gelen topu ağlara gönderip skoru 0-2 yapmasıyla maç Amsterdam ekibi için neredeyse bitmiş görünüyordu.

Devre arasından kısa süre sonra bu tablo bir anda değişti. Willumsson, Groningen adına farkı bire indiren golü attı. Golden önce Leonardo kendi yarı sahasında dikkatsizce topu kaybetmişti. Klaassen kısa süre içinde farkı yeniden açtığını düşündü ancak golü iptal edildi: Oscar Gloukh, gol öncesindeki pozisyonda ofsayttaydı.

Yine de 1-3'lük gol geldi. Wijndal, etkili bir hareketin ardından topu Brandt'a hazırladı; Brandt da maçtaki ikinci golünü attı. Vaessen'in bu pozisyondaki müdahalesi iyi değildi. Üçüncü gol Groningen'in direncini kırdı ve Ajax ardından farkı açarak rahat bir galibiyete ulaştı.

Mokio, bir kornerden gelen topu ağlara göndererek skoru 1-4 yaptı. Ardından düzgün bir vuruşla 1-5'i getirdi. Bu fark, Míchel'in Yves Bissouma'ya ilk maçında forma şansı vermesini sağladı. Sonrasında Thom van Bergen, Marc ter Stegen'in kararsız kaldığı pozisyonda skoru 2-5 yaptı. Van Bergen uzatma dakikalarında bir penaltıyla Groningen'in üçüncü golünü de atabilirdi ancak Ter Stegen buna izin vermedi. Sonuç, Groningen için her hâlükârda acı bir yenilgi olurken Ajax farklı galibiyetle son dönemdeki olumsuz havaya son verdi.