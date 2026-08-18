Ko Itakura, Ajax’tan eski aşkı Borussia Mönchengladbach’a transfer oluyor. De Telegraaf ve Voetbal International’ın salı günü aktardığına göre bonservis bedeli, ilk bildirilen rakamdan daha yüksek görünüyor.

Sky Sport’un Almanya ayağında görev yapan gazeteci Florian Plettenberg, X üzerinden iki kulübün 3,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu rakam bonuslarla birlikte 4 milyon euroya kadar çıkabiliyor. Ajax ayrıca bir sonraki satıştan pay maddesi de koydurdu.

Itakura, 375 gün önce ise tam tersi yönde bir adım atmıştı. O dönemde Mönchengladbach’tan Amsterdam’a transfer olmuştu. Ajax, bir yıl önce savunma oyuncusu için tam 10,5 milyon euro, yani yaklaşık 7 milyon euro daha fazla ödeme yapmıştı.

De Telegraaf, salı günü Ajax’ın Itakura için bonuslar dahil 5 milyon euro alacağını yazdı. Japon savunmacı, sağlık kontrolünün ardından Almanya’da dört yıllık sözleşme imzalayacak.

Plettenberg’e göre Itakura’nın sağlık kontrolü çarşamba günü yapılacak. Eğer burada bir sorun çıkmazsa, Ajax’tan gelen oyuncunun tanıtımı da kısa süre sonra gerçekleştirilecek.

Itakura’nın Ajax ile Haziran 2029 ortasına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor ve kulübün bir yıl uzatma opsiyonu da var. Japon oyuncu, Amsterdam ekibi formasıyla toplam 26 maçta görev yaptı.