Bayern Münih, Ismael Saibari'yi transfer listesinin en başına koymuş durumda, ancak PSV bu transferi öylece kabul etmeye niyetli değil. BILD'den Christian Falk'a göre, Eindhoven ekibinin istediği ücret, Alman devinin masaya koymak istediği rakamın oldukça üzerinde.

Falk, YouTube kanalında Bayern'in Saibari konusunda somut adımlar attığını söylüyor. "Bayern Münih'in 48 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu duydum" diyor transfer uzmanı, iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünü de ekliyor.

Ancak PSV bu tutarı yeterli bulmuyor. Falk, Eindhoven ekibinin Bayern'in daha önce Newcastle United'dan FC Barcelona'ya transfer olan Anthony Gordon için çok daha fazla ödemeye hazır olduğunu bildiğini belirtiyor.

"Bayern, Gordon için yaklaşık 60 milyon euro ödemek istiyordu," diyor Falk. "Bu yüzden PSV şimdi şöyle diyor: o miktar mevcutsa, biz de Saibari için aynısını istiyoruz." Falk'a göre Bayern, oyuncuyla büyük ölçüde anlaşmaya varmış durumda.

Yine de PSV ile Bayern arasında bir anlaşma henüz kesinleşmiş değil. Kulüpler transfer ücreti konusunda görüşmelerini sürdürüyor, ayrıca anlaşma gerçekten yakınlaşırsa sağlık kontrolü de planlanmalıdır.

Saibari'nin transferi sonuçta mümkün olmazsa, bu durum Ajax için sonuçlar doğurabilir. Zira Mika Godts da Münih'teki listede yer alıyor, ancak şu anda ilk tercih olarak görülmüyor.

Falk, “Godts, Bayern için bir alternatif” diyor. “Çok güçlü bir sezon geçirmiş olmasına rağmen, Saibari kadar yüksek bir değere sahip değil. Üstelik daha ucuz: Ajax onu yaklaşık 35 milyon avroya bırakıyor.”

PSV ve Bayern, Saibari konusunda anlaşırsa, bu Eindhoven'da yeni bir transfer rekoru anlamına gelir. Şu anda bu rekor, 42 milyon euro artı 7 milyon euro bonus karşılığında Liverpool'a transfer olan Cody Gakpo'ya ait.