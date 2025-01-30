UEFA Avrupa Ligi'nde adını ilk 8'e yazdırmayı hedefleyen Galatasaray'ın Ajax'a karşı oynayacağı maç hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda mağlup ederek fikstürü ilk 8'de bitirmek isteyen Süper Lig'in lideri Galatasaray kritik bir maça çıkıyor.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 haftada 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. 7 haftada 13 puan toplayan Okan Buruk'un öğrencileri, Ajax karşısında üç puanı almayı hedefliyor.

Peki Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynayacağı maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

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Ajax - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile 30 Ocak 2025 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Ajax - Galatasaray maçı saat 23.00'da TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

Müsabakayı İspanya'nın ünlü hakemi Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado'nun yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak. Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Carlos del Cerro Grande görev alacak. Grande'nin yardımcılığını ise Alejandro Hernandez üstlenecek.