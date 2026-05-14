"Ajax, Feyenoord ve West Ham United'da kısa sürede harekete geçmek istiyor"

Ajax, Emmanuel Fejokwu (West Ham United) ve Ephendrich Rijsenburg (Feyenoord) ile kadrosunu güçlendirmeyi umuyor. Bu yetenekli oyuncuların önümüzdeki sezon Amsterdam’daki altyapı takımında forma giymesi planlanıyor.

Bu haber, Perşembe günü Ajax Showtime tarafından duyuruldu. Fejokwu ve Rijsenburg, gelecekleri hakkında kısa süre içinde bir karar verecek.

On altı yaşındaki Fejokwu Hollanda'da doğdu, ancak küçük yaşta İngiltere'ye taşındı. Orada West Ham'ın gençlik akademisinde yetenekli bir savunma oyuncusu olarak yetişti.

Şu anda Fejokwu, West Ham U18 takımında forma giyiyor, ancak Ajax onu kendi yaş grubuna katmayı planlıyor. Diğer kulüplerin ilgisine rağmen Ajax, onun transferi konusunda olumlu.

Rijsenburg, bu sezon Feyenoord U15 ve Hollanda U15 takımlarında gol atan 15 yaşındaki bir forvet. Gelecek yıl Ajax U16 takımına geçebilir.

Ajax, daha önce birçok yetenekli oyuncuyu Rotterdam'a kaptırmıştı. Ilai Grootfaam ve Jivayno Zinhagel, kısa süre önce 16 yaşında Feyenoord'un A takımında ilk kez forma giydi.