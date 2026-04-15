"Ajax, Feyenoord ve PSV, Ilian Hadidi'yi kadrolarına katmak için yarışıyor"

Hollanda'nın geleneksel üç büyük kulübü, Ilian Hadidi'yi kadrosuna katmak için yarışıyor. Bu haberi, Valonya'nın La Dernière Heure gazetesi duyurdu. Ajax, Feyenoord ve PSV, Standard Liège'de forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusunu yakından takip ediyor.

Henüz 17 yaşında olan Hadidi, Standard Liège'in U18 takımında forma giyen sağ ayaklı bir orta saha oyuncusu. Ayrıca takımın kaptanı da o. Tercihen 6 numaralı pozisyonda oynasa da, bu sezon 16 maçta 5 gol attı.

A takımdaki ilk maçını henüz oynamamış olsa da, Belçikalı kaynaklara göre bu sezon A takımla düzenli olarak antrenmanlara katılmış. Hızlı gelişimi ve yaz aylarında sona erecek olan sözleşmesi nedeniyle, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekiyor.

La Dernière Heure'nin haberine göre, Ajax, Feyenoord ve PSV, Hadidi'nin durumunu yakından takip ediyor. İlgi sadece Hollanda'dan gelmiyor: Borussia Dortmund, LOSC Lille, AS Monaco ve Club Brugge gibi kulüpler de bu üst düzey yeteneğe yoğun ilgi gösteriyor.

Gazete, geçtiğimiz hafta sonu Standard Liège U18 takımının bir maçında hazır bulundu. “Solumuzda, Manchester City’den Hollandaca konuşan bir scout vardı” diye açıklanıyor. “Tabii ki hangi oyuncuyu veya oyuncuları izlemeye geldiğini söylemek istemedi, ancak birkaç dakikalık göz teması sonrasında bunu hemen anladık…”

Hadidi'ye gösterilen büyük ilgi, kısmen Nisan başında Fas U17 takımıyla katıldığı bir gençlik turnuvasındaki etkileyici performansına borçlu. O turnuvayı kazanmayı başardı. Ayrıca, önümüzdeki ay Fas'ta düzenlenecek U17 Afrika Kupası'nda da izlenebilecek.

Önümüzdeki dönemde Hadidi, geleceği hakkında bir karar vermek zorunda kalacak. Çevresindekiler ona, tanıdık bir ortam olan Liège'de kalmasını tavsiye etse de, başka kulüplerden gelen mali teklifler daha cazip. La Dernière Heure'nin haberine göre, kulübün yeniden yapılandırılmasından bu yana Standard Liège, yüksek bedelli sözleşmeler yapma konusunda daha temkinli davranıyor.