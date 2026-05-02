Ajax, Feyenoord'u geride bırakarak AZ'den üst düzey bir yeteneği kadrosuna kattı

Musabe Abdusalam bu yaz AZ'den Ajax'a transfer oluyor. Bu haberi Ajax Showtime duyurdu. 14 yaşındaki yetenekli oyuncu Feyenoord'u da seçebilirdi, ancak Amsterdam ekibini tercih etti.

Abdusalam, 2023 yılında Beverwijk'teki RKVV DEM'den AZ'nin altyapısına geçmişti. Son yıllarda burada U15 ve U16 takımlarında forma giydi.

Bu yetenekli oyuncu uzun süredir Ajax'ın radarındaydı ve AZ'den ayrılacağı kesinleşince Ajax harekete geçti. Ancak Feyenoord da onu kadrosuna katmak istiyordu.

Son dönemde Abdusalam her iki kulüpte de deneme antrenmanlarına katıldı. Sonunda başkent ekibini tercih etti ve burada U15 takımında forma giyecek.

Ajax Showtime, bu yetenekli oyuncuyu "her iki kanatta da oynayabilen ve yaşına göre erken olgunlaşmış bir forvet" olarak tanımlıyor. "Oynadığı takımlara goller ve asistlerle büyük katkı sağlıyor."

Abdusalam, Mart ayı başında Hollanda U15 Milli Takımı'nda ilk kez forma giydi. Şu ana kadar bu takımla toplamda iki uluslararası maçta forma giydi.