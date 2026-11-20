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Ajax'a iyi haber: Teknik direktör Míchel Sanchez, Julian Brandt'ı maç kadrosuna aldı. Brandt, ADO Den Haag'a karşı ve gelecek hafta De Klassieker'de forma giyebilecek.

Milli maç arasının hemen ardından Ajax'ın sakatlık listesindeki isimler de birer birer dönüyor. Míchel, kulübün yayın organlarına yaptığı açıklamada sevincini dile getirdi.

"Yakın zamana kadar sakat olan bazı oyuncular geri dönüyor. Julian Brandt, Steven Berghuis, Thilo Kehrer ve Anton Gaaei iyileşti ve önümüzdeki maçta oynayabilecek" dedi.

Böylece dört oyuncu, eski Ajax teknik direktörü Maurice Steijn'in teknik direktörlüğe geri döndüğü ADO Den Haag'a karşı yeniden forma giyebilecek.

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Míchel, maç hazırlığına ilişkin "Steijn'in önceki kulüplerinde benimsediği futbol anlayışını ve ADO'nun son maçlarında nasıl oynadığını inceledik" açıklamasını yaptı.

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Simon Adingra, Kasper Dolberg, Viktor Tsygankov ve Caio Henrique ise hâlâ sakat. Bu nedenle şimdilik forma giyemeyecekler.

Míchel, sakatlık durumuna ilişkin açıklamasına "Millî takımlarında bulunan oyuncular da kulübe iyi durumda döndü" sözlerini memnuniyetle ekledi.

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Bu gelişmeler Míchel ve Ajax için iyi bir zamana denk geldi. De Klassieker bu hafta sonu değil, gelecek hafta sonu oynanacak. Ajax, 29 Kasım Pazar öğleden sonra De Kuip'e gidecek.

Ajax'ı ayrıca perşembe akşamı bir Avrupa maçı bekliyor. Johan Cruijff ArenA'daki rakibi FC Thun olacak.