Ajax - FC Utrecht maçında oyuncular, taraftarlar ve gazeteciler tek bir adamdan bıkmış durumda

Ajax - FC Utrecht maçının ilk yarısı pek de övgüye değer bir performans sergilemedi. Yine de oyunculardan daha fazla eleştiri oklarının hedefi olan bir kişi var: hakem Allard Lindhout.

Hakem ilk yarıda henüz güçlü bir performans sergilemedi, bu da birçok oyuncuyu rahatsız etti. Bu durum, 32. dakikada Dani de Wit'in yaptığı faulle doruğa ulaştı. Lucas Rosa'nın da aralarında bulunduğu birçok Ajax oyuncusu sarı kart verilmesini ısrarla talep etti, ancak Lindhout bunu kabul etmedi.

ESPN yorumcusu Mark van Rijswijk de durumu şöyle değerlendiriyor: “Bu, gerçekten sarı kartın verilebileceği ilk faul. De Wit’in topa oynamak gibi bir niyeti yok. Sert bir müdahale değil ama Ajax’ın atağını kesiyor. Rosa çok sinirleniyor.”

De Telegraaf gazetesi adına çalışan gazeteci ve Ajax gözlemcisi Mike Verweij de memnuniyetsizliğini açıkça dile getiriyor. Lindhout'un, son derece büyük öneme sahip bir maç olan play-off finalinde görevlendirilmesini anlaşılmaz buluyor.

“Neden Hollanda’nın en iyi hakemleri olan Gözübüyük ve Makkelie, play-off finallerini yönetmek için görevlendirilmiyor?” diye soruyor Verweij, X’te. “Dün Volendam - Willem II maçında Van der Eijk’in ardından, Lindhout da Ajax - Utrecht maçında ortalığı karıştırıyor. Kötü bir seçim, KNVB.”

Verweij, meslektaşı Jeroen Kapteijns'ten destek görüyor, ancak her iki takımın taraftarları da Lindhout'a çok kızgın. “Lindhout'un lisansının henüz iptal edilmemiş olması gerçekten bir mucize” ve “Lindhout, beceriksiz bir hakem” gibi yorumlar, çevrimiçi tepkilerden sadece birkaçı.

“Lindhout, Hollanda sahalarındaki en kötü hakem. Yerel bira takımındaki gönüllü bile ondan daha iyi,” gibi yorumlar da yer alıyor.