"Ajax, FC Barcelona'dan ayrılacak bir oyuncunun transferine işaret ediyor"

Katalan SPORT gazetesi, Ajax'ın Roony Bardghji'yi kadrosuna katma fırsatını değerlendirdiğini bildiriyor. FC Barcelona'nın 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu takımdan ayrılmayı düşünüyor ve Amsterdam ekibi, yoğun rekabet olmasına rağmen ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.

Bardghji geçen yaz FC Kopenhag'dan transfer edildi, ancak Camp Nou'daki ilk sezonunda aldığı sürelerden memnun değil. Sezonun son aşamasında daha fazla süre alabilse de, geleceği belirsizliğini koruyor.

Ajax, durumu yakından takip ediyor. Kulüp, Bardghji'yi gelişme potansiyeli olan genç, yaratıcı kanat oyuncuları profiline uyan bir oyuncu olarak görüyor.

Ancak rekabet oldukça sıkı, çünkü Inter ve Juventus da ilgilerini gösterdi. Ayrıca AS Monaco, FC Porto ve VfB Stuttgart da gelişmeleri yakından takip ediyor. İspanya'da ise Real Betis en önemli seçenek olarak görülüyor.

Bu arada Barcelona zor bir durumla karşı karşıya. Kulüp, Bardghji'nin kalitesine güveniyor ve onu geleceğin oyuncusu olarak görüyor. Aynı zamanda, kiralanmasının gelişimini hızlandırabileceği de kabul ediliyor.

Katalonya'da kesin bir satış konusu hassas bir konu. Sadece oyuncu kendisi ayrılmakta ısrar ederse, Barcelona böyle bir senaryoya işbirliği yapmaya hazır. Ancak, geleceğini kontrol altında tutmak için geri alım opsiyonlu düzenlemeler düşünülüyor.

Lamine Yamal'ın hamstring sakatlığı da bu değerlendirmede rol oynuyor. Fiziksel sorunları nedeniyle Bardghji, sezonun son maçlarında daha fazla süre alabilir.

Şu ana kadar üç kez İsveç milli takımında forma giyen oyuncu, Barça'nın A takımında 25 maça çıktı ve bunlardan altısında ilk 11'de yer aldı. İki gol attı ve dört asist yaptı.