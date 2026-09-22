Danimarka basınından Tipsbladet'in salı günkü haberine göre Ajax, Ilyas Houira için devrede. Ancak yetenekli orta saha oyuncusu, birçok Avrupa devinin de listesinde yer alıyor. Bu nedenle Amsterdam'da forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Barcelona da FC Kopenhag'ın henüz 15 yaşındaki orta saha oyuncusunu yakından takip ediyor. Houira, bu yılın başında AGF'den transfer edilmiş ve 2029 ortasına kadar sözleşme imzalamıştı.

Adı geçen kulüplerin scoutları, büyük ilgi gören Houira'yı yakından izlemek için daha önce Danimarka'ya gitti. Danimarka gazetesine göre İspanya ve Fransa'dan kulüplerin de ilgisi bulunuyor.

Ajax, Manchester City, Borussia Dortmund ve Barcelona, orta saha oyuncusunu FC Kopenhag'a imza atmadan önce de takip ediyordu. Üst düzey yeteneğin, mutlak zirveye giden adımı şimdiden atıp atmayacağı merak konusu.

Houira hem Danimarka hem de Fas pasaportuna sahip ve kısa süre önce Fas 17 Yaş Altı Milli Takımı'na çağrıldı. Oyun kurucu, geçen yaz ilk kez Fas 16 Yaş Altı Milli Takımı formasını giymişti.

Ajax ile anılan orta saha oyuncusu, FC Kopenhag A takımındaki ilk maçına çıkmak için hâlâ bekliyor. Buna karşın Danimarka devinde kendisinden daha büyük yeteneklerle birlikte oynayıp antrenman yapıyor.

İddiaya göre Danimarka Futbol Federasyonu, Houira'nın genç milli maçlarını Fas adına oynamasından rahatsız. Ancak Danimarka pasaportuna sahip olmadığı sürece, ülke federasyonunun yapabileceği fazla bir şey yok.