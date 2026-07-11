Ajax, Fas milli takımında 55 kez forma giymiş bir oyuncuyla görüşüyor

Transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano, Cumartesi günü X'te Ajax'ın Azzedine Ounahi'yi kadrosuna katmak için görüşmelerde olduğunu bildirdi. Dünya Kupası'nda Fas forması giyen orta saha oyuncusu, 2030 ortasına kadar Girona ile sözleşmeli.

Ounahi'nin sözleşmesinde 25 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Ajax, görüşmelerde bu bedeli düşürmeye çalışıyor. Teknik direktör Míchel, geçen sezona kadar kendi yönetiminde olan bu oyuncudan oldukça etkilenmiş durumda.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Perşembe günü Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'ya 2-0 yenilen Fas milli takımında yine ilk 11'de yer almıştı. Ounahi'nin şu ana kadar 55 milli maçta forma giydiği biliniyor.

Transfermarkt, Ounahi’nin değerini şu anda 10 milyon avro olarak tahmin ediyor. Ancak Ajax’ın Faslı orta saha oyuncusu için daha yüksek bir bedel ödemesi gerekeceği tahmin ediliyor.

Henk Spaan, Het Parool gazetesindeki köşe yazısında Ounahi’nin Ajax’a transferini savunmuştu. “Normalde yetenek fışkıran Faslı 10 numara Ounahi, maçın son dakikalarında sadece bir kez tehlikeli olabildi.”

“Bu arada, Girona’da forma giyen bu oyuncunun Transfermarkt değeri sadece 10 milyon avro. Belki Ajax için bir fırsat olabilir? Steur’dan daha iyi, tabii ki,” diyor Spaan.