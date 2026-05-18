Ajax direktörü Cruijff, yeni oyuncu arayışları nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı

René van der Gijp, KieftJansenEgmondGijp'te Jordi Cruijff'in Ajax için yeni oyuncu arayışına şüpheyle yaklaşıyor. Analistin görüşüne göre, Amsterdam kulübünün teknik direktörü yanlış yerde oyuncu arıyor.

"Belki yanılıyorum ve durum böyle değildir," diyerek Van der Gijp, Ajax hakkındaki analizine başlıyor. "Ancak Jordi, FC Barcelona ve Real Madrid'de ikinci takımda oynayan ve Manchester United'da yedek kulübesinde oturan oyuncuların peşinde. O zaman şöyle düşünüyorum: Manchester United'da yedek kulübesinde oturuyorsan, Telstar'a karşı oynamazsın, değil mi? O kadar da aptal değilsin, değil mi?"

"O zaman İtalyan, Fransız veya Alman liglerinde oynamaz mısın? Ya da tabiri caizse Premier League'de orta sıralarda yer alan bir takımda. O zaman Hollanda'da Excelsior'a karşı oynamazsın, değil mi?", diyor futbol uzmanı, Cruijff'in neden Avrupa'nın en iyi kulüplerinde ilginç oyuncular olup olmadığına baktığını hiç anlamıyor.

Van der Gijp, Cruijff'e hemen ücretsiz bir tavsiye veriyor: "Anderlecht, Club Brugge, FK Bodø/Glimt'ten oyuncu almalısın. Onlar Ajax'a gitmeyi çok isterler. Daha büyük stadyum, daha büyük kulüp, daha fazla baskı. Ama Real Madrid'den değil. FC Volendam'a otobüsle gidecek kadar akılsız değilsin herhalde?"

Ardından sıra şampiyon PSV'nin transfer politikasına geliyor. ''Nathan Aké gibi Manchester City'de oynuyorsan, PSV'ye gitmezsin ya? O zaman OGC Nice'e falan gidersin, güneşin tadını çıkarırsın. Ya da Espanyol'a. Bunu yapmazsın ki dostum.''

Cumartesi günü FA Cup'ı kazanan Manchester City'de forma giyen Aké (31), sözleşmesinin bitmesine bir yıldan fazla bir süre var. Buna rağmen, deneyimli savunmacının bu sezonun ardından teknik direktör Pep Guardiola'nın kulübünden ayrılması bekleniyor.