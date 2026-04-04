Ajax direktörü Beuker'in en ufak bir şüphesi yok: "O, Eredivisie'yi alt üst edecek!"

Marijn Beuker onu kulüp içinde şimdiden Eredivisie'nin yeni yıldızı olarak ilan etmişti, ancak aylar sonra Oscar Gloukh, Ajax'ta neredeyse hiç rol almıyor. Yaklaşık on beş milyon avroya transfer edilen İsrailli orta saha oyuncusu, çoğunlukla yedek kulübesinde oturuyor ve şimdilik ona yönelik yüksek beklentileri karşılayamıyor. Onun durumu, Amsterdam'daki başarısız transfer politikasının bir simgesi niteliğinde.

Algemeen Dagblad gazetesine göre, futbol direktörü Beuker, Ajax'ın gelecek vaat eden bir yıldızı kadrosuna kattığına kesin olarak inanıyordu. Ajax gözlemcisi Johan Inan, "Beuker'in en ufak bir şüphesi yoktu" dedi. "O, Eredivisie'yi alt üst edecek," demişti Beuker, Temmuz sonunda Gloukh hakkında kulüp içinde. Bu sözler, takımdaki mevcut rolü göz önüne alındığında, geriye dönüp bakıldığında oldukça iyimser görünüyor.

Gloukh, yazın gelecek vaat eden büyük transferlerden biri olarak kadroya katılmıştı, ancak sekiz ay sonra bundan geriye pek bir şey kalmadı. 10 numara, Johan Cruijff Arena'da artık neredeyse hiç forma giymiyor ve ilk 11'de yer almaktan çok uzak görünüyor.

Bir başka pahalı yaz transferi olan Raúl Moro da bu arada takımdan ayrıldı. İspanyol oyuncu, Amsterdam'da pek bir iz bırakamadan Ocak ayında Osasuna'ya transfer olmayı tercih etti. Gazeteye göre Gloukh ve Moro, transfer piyasasındaki daha geniş çaplı bir başarısızlığın sembolü.

Marc Overmars'ın 2022'deki ayrılışından bu yana Ajax, tam kırk yeni oyuncu transfer etti. Yine de sadece bir transfer gerçek bir isabet olarak görülüyor: Jordan Henderson. Dikkat çekici bir şekilde, deneyimli orta saha oyuncusu, teknik kadro tarafından değil, geçici direktör Kelvin de Lang tarafından transfer edildi.

Algemeen Dagblad gazetesi, başarısız politikanın birçok nedenine dikkat çekiyor. Kulüp içinde sürekli bir sorumluluk değişimi yaşanıyor ve bu da net bir yol haritasının olmamasına neden oluyor. Sabit bir oyun tarzı ve buna uygun oyuncu profillerini içeren net bir teknik plan, uzun süredir eksik gibi görünüyor.

Bir yapı oluşturmak için girişimlerde bulunulsa da, bunlar genellikle teoride kaldı. Teknik direktörler sık sık vizyon değiştiriyordu ve aranan oyuncu profilleri de sürekli değişiyordu. Bu nedenle tutarlı bir politika oluşturulamadı ve transferler her zaman uygun şekilde entegre edilemedi.

Buna ek olarak, antrenörlerin etkisi de oyuncuların değişken başarısında rol oynuyor. Francesco Farioli yönetiminde bazı transferler daha iyi performans gösterirken, önceki antrenörler altında tam tersine hayal kırıklığı yaratmışlardı. Bu durum, başarının oyuncuların içinde bulundukları bağlama ne kadar bağlı olduğunu vurguluyor.

Algemeen Dagblad'ın vardığı sonuç sert. Ajax, birkaç yıl önce Van der Sar, Overmars ve Ten Hag ile sahip olduğu istikrarlı temeli şu anda yitirmiş durumda. O zamanlar netlik ve tutarlılık hakimken, şimdi bunların izi bile yok ve bunun tüm sonuçları ortada.