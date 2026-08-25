Ajax, dikkat çeken bir talepte bulunan Viktor Tsygankov için daha da düşük bir bonservis bedeli ödüyor

Ukrayna basını TaToTake'in haberine göre Viktor Tsygankov'un Ajax'a transfer bedeli daha da düşük olabilir. Aynı kaynak daha önce de Tsygankov'un fesih mektubunu sızdırmıştı.

Pazartesi öğleden sonra Cadena SER, Ajax ile FC Girona'nın Tsygankov'un bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Bu haber daha sonra De Telegraaf'tan Mike Verweij tarafından da doğrulandı.

Ona göre transfer için '5 milyon eurodan biraz daha az' bir bedel söz konusu. Cadena SER de 4,5 milyon eurodan bahsetmişti. Ukrayna'da ise şu anda 3 ila 3,5 milyon euro arasında bir rakam telaffuz ediliyor.

TaToTake ayrıca, Tsygankov'un Ajax'a transferinde Dinamo Kiev için bir sonraki satıştan pay maddesini zorlamak istediğini de aktardı.

Bunun nedeni, Ukrayna kulübünün Girona'dan Ajax'a 3,5 milyon euroluk transferde sonraki satış payından mahrum kalacak olması. Zira Girona ile Kiev arasındaki anlaşmada, sonraki satış payının yalnızca 5 milyon euro veya üzerindeki bir bedelde geçerli olacağı yer alıyordu.

Pazartesi günü sağ kanat oyuncusu Ajax ile görüşmeler yapmak üzere Hollanda'ya uçtu. Tarafların anlaşması halinde, transfer kısa sürede tamamlanabilir.