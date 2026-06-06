Ajax değil, başka bir Hollanda kulübü Perr Schuurs'u kadrosuna katmayı umuyor

NEC Nijmegen, Perr Schuurs’un (26) Eredivisie’ye muhteşem bir dönüşü için çalışıyor. Bu haberi Cumartesi günü De Telegraaf’tan Mike Verweij duyurdu.

Cuma gecesi İtalyan transfer muhabiri Nicolò Schira, Schuurs'un Ajax tarafından teklif aldığını duyurdu. Amsterdam ekibi, Limburglu defans oyuncusuna bir yıllık sözleşme teklif etmeyi düşünüyor.

Verweij şimdi başka bir haberle karşımıza çıkıyor. Schuurs, Nijmegen'de NEC ile tam üç sezonluk bir sözleşme imzalayabilir.

Şubat ayında Torino, Schuurs'un İtalya'daki sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıklamıştı. Son yıllarda çok şanssız olan savunma oyuncusu, rehabilitasyon sürecini Hollanda'da tamamlıyor.

Schuurs son maçını 21 Ekim 2023'te (!) Inter ile oynanan karşılaşmada çapraz bağlarını yırtarak oynamıştı. Limburglu oyuncu ciddi aksiliklerle karşılaştı, tekrar ameliyat oldu, ancak dizinin iyileşmesi hâlâ mümkün olmadı.

O an giderek yaklaşıyor ve NEC, Schuurs'a bir fırsat sunmak istiyor. Sassuolo, Venezia, Genoa ve Torino da oyuncuya ilgi gösteriyor.

"Schuurs şu anda her gün sahada antrenman yapıyor. İtalya cazip geliyor, ancak kaynaklara göre NEC Nijmegen'in teklifi iyi ve aynı eyaletten olan ve iyi arkadaşı Bryan Linssen'in varlığı, Hollandalı oyuncuyu Eredivisie'ye çekebilir," diye ekliyor Verweij.