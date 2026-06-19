Ajax, Caio Henrique konusunda AS Monaco ile anlaşmaya vardı: transfer bedeli şu kadar olacak

De Telegraaf’tan Mike Verweij’in bildirdiğine göre, Ajax, Caio Henrique’nin transferi konusunda AS Monaco ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki savunma oyuncusu, kişisel anlaşma sağlanması halinde 9 milyon karşılığında kadroya katılacak.

Perşembe akşamı Foot Mercato, Ajax'ın Brezilyalı sol bek oyuncusuyla ilgilendiğini ve oyuncunun da Amsterdam'a gelmeyi çok istediğini bildirmişti.

Yarım gün sonra Jordi Cruijff, Monaco ile bir anlaşmaya vardı. Verweij’e göre transfer bedeli 9 milyon avro.

Ajax'ın şimdi oyuncu ile de anlaşmaya varması gerekiyor. 2029 veya 2030 ortasına kadar sürecek bir sözleşme üzerinde görüşmeler yapılıyor.

Henrique ise Amsterdam'a gitmeyi çok istiyor. Ajax'ta milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin dikkatini yeniden çekebileceğini düşünüyor. Daha önce Brezilya milli takımında beş kez forma giymişti.

Sol bek, 2020 yazında Atlético Madrid'den transfer olmuş ve o zamandan beri Stade Louis II'de vazgeçilmez bir isim haline gelmişti. Toplamda Monaco formasıyla 211 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda 3 gol attı ve 41 asist yaptı.