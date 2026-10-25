Ajax bu kış harekete geçmeli mi? "O, Viktor Tsygankov'dan daha iyi"

ESPN yorumcuları, cumartesi akşamı Jakob Trenskow'un performansını çok beğendi. sc Heerenveen'in hücum oyuncusu, ADO Den Haag karşısında 2-3 kazanılan maçta iki gol attı ve adı Ajax'la bile anıldı.

Heerenveen, cumartesi akşamı 24. dakikada öne geçti. Nolhan Courtens orta sahayı geçerek topu Rivera'ya aktardı. Sol kanattan sert bir orta yapan Rivera'nın pasında Trenskow, doğrudan rakibi Gregoire Waem'den önce davranıp yakın mesafeden topu ağlara gönderdi: 0-1.

Kısa süre sonra 1-3'lük golü de Trenskow attı. Frizyalılar tam da büyük sıkıntı yaşarken Trenskow bir kez daha sahneye çıktı ve 66. dakikada Rivera'nın yerden ortasını düzgün bir vuruşla gole çevirdi: 1-3.

Danimarkalı hücum oyuncusu, attığı iki golle bu sezonki gol sayısını altıya çıkardı. Ayrıca iki asisti bulunuyor. Geçen sezon 34 maçta 13 gol atmış ve beş asist yapmıştı.

Bram van Polen, Trenskow'u çok beğense de oyuncunun fiziği konusunda şüpheleri var. "İlk üçteki takımların seviyesine ayak uydurabilir mi... Oldukça hafif bir oyuncu. Ona karşı gerçekten sıkı markaj uygularsanız etkisiz kalmasından korkarım ama Ajax'taki Viktor Tsygankov'dan daha iyi."

Karim El Ahmadi de Trenskow'dan etkilendiğini belirtti ancak Danimarkalı oyuncunun savunma arkasına koşuları konusunda soru işaretleri olduğunu söyledi. "Topla iyi ama savunma arkasına koşularını da eksik buluyorum. Üstelik Ajax'ta her hafta performans göstermek zorundasınız; Heerenveen'le arasındaki fark bu."