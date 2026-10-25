Ajax bu kış hamle yapmalı mı? "O, Viktor Tsygankov'dan daha iyi"

ESPN yorumcuları, cumartesi akşamı Jakob Trenskow'un performansını çok beğendi. sc Heerenveen'in hücum oyuncusu, ADO Den Haag karşısında 2-3 biten maçta iki gol attı ve adı Ajax'la bile anıldı.

Heerenveen, cumartesi akşamı 24. dakikada öne geçti. Nolhan Courtens orta sahayı geçip topu Rivera'ya aktardı. Sol kanattan sert bir orta yapan Rivera'nın pasında Trenskow, kendisini marke eden Gregoire Waem'den önce davranarak yakın mesafeden topu ağlara gönderdi: 0-1.

Bir süre sonra 1-3'lük golü de Trenskow attı. Frizyalılar tam da büyük zorluk yaşarken 66. dakikada Rivera'nın yerden ortasını düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-3.

Danimarkalı hücum oyuncusu, bu iki golle sezonluk gol sayısını altıya çıkardı. Ayrıca iki asisti bulunuyor. Geçen sezon 34 maçta 13 gol atmış, beş de asist yapmıştı.

Bram van Polen, Trenskow'u çok beğense de fiziği konusunda şüpheleri var. "İlk üç takımın seviyesine çıkabilir mi… Fiziksel olarak epey zayıf. Ona karşı gerçekten adam adama oynarsanız etkisiz kalmasından korkarım ama Ajax'taki Viktor Tsygankov'dan kesinlikle daha kötü değil."

Karim El Ahmadi de oyuncudan etkilendi ancak bu kez Danimarkalının derin koşuları konusunda soru işaretleri olduğunu belirtti. "Topla iyi ama derine koşularını da eksik buluyorum. Üstelik Ajax'ta her hafta performans göstermeniz gerekir; Heerenveen'le arasındaki fark bu."