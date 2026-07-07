Ajax, bir anda hayalindeki altıncı sırayı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya

Florian Plettenberg’in bildirdiğine göre, Edson Álvarez 1. FC Köln’e transfer olmak üzere. Alman kulübü şu anda Meksikalı oyuncu için tüm gücüyle çaba gösteriyor.

Sky Sports muhabirine göre, West Ham United bu yaz Álvarez'i yüzde yüz kesin olarak satmak istiyor. İlgilenen birçok kulüp var, ancak Köln şu anda oyuncuyu kadrosuna katma yarışında önde gidiyor.

Oyuncu da, satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması öneren Batı Almanya kulübüne transfer olmaya sıcak bakıyor.

Üç hafta önce Voetbal International, Álvarez’in önümüzdeki yaz Ajax kadrosunu güçlendirecek önemli bir aday olduğunu bildirmişti.

Kulüp, özellikle Jordan Henderson'ın ayrılmasından bu yana uzun süredir orta sahada yeni bir oyun kurucu arıyor. Teknik kadro içinde Meksikalı oyuncu hâlâ yüksek itibar görüyor.

Almanlar bu transferi ciddiye aldıkları için Jordi Cruijff'in acele etmesi gerekecek. Álvarez daha önce Ajax'ın A takımında 147 maça çıkmıştı.

Köln şu anda Bundesliga’da mücadele ediyor. Geçen sezon Effzeh, Almanya’nın en üst liginde on dördüncü sırada yer aldı.