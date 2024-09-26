Ajax - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ın maçı hangi kanalda?

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasının ilk maçında Ajax ile karşı karşıya gelecek.

Immobile, Rafa Silva ve Joao Mario gibi isimleri transfer ederek yeni sezona önemli hedefler koyan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk 8 takım arasında yer almayı istiyor.

Peki Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da oynanacak olan Ajax- Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte bakalım.

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Ajax - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 2024-2025 sezonunda yayıncı kuruluşu TRT oldu. Ajax - Beşiktaş maçı, 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00’da TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi bu sezon ilk kez yeni formatta düzenlenirken puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde önemli rakipleri bulunurken Ajax karşısında kazanarak organizasyona üç puanla başlamayı hedefliyor.

Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1966), UEFA Kupa Galipleri Kupası (1993) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2021) toplam 6 kez karşı karşıya geldi. Ajax, söz konusu 6 maçta da Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise 14 gol kaydetti.