"Ajax bana hak ettiğim değeri vermedi. Bu yüzden ayrıldım"

Louis van Gaal, Voetbal International'a verdiği röportajda söylediğine göre, Ajax Denetim Kurulu'nun danışmanlığı görevinden büyük bir üzüntüyle ayrıldı.

Van Gaal, 2023 yılında o dönem Denetim Kurulu Başkanı olan arkadaşı Michael van Praag tarafından danışmanlık rolü için davet edildi. Van Gaal bu teklifi kabul etti.

Aralarında Ajax, AZ ve Bayern Münih'in de bulunduğu kulüplerde görev yapan eski teknik adam, üç yılın ardından yeterince şey gördüğünü düşünerek geçen temmuz ayında görevlerini bıraktı.

Kendisine göre bunun tamamı Ajax'taki yönetim organizasyonuyla ilgili. “Her kararda on altı kişinin görüş bildirmesi gerekiyor ve ben de bunun dışında kalıyordum. Sonunda şunu düşündüm: Ben de onlardan sadece biriyim.”

Van Gaal sözlerini şöyle sürdürdü: “Van Praag'ın Denetim Kurulu'ndan ayrılmasının ardından tavsiyelerimle bir daha hiç ilgilenilmedi. Ajax tarafından değerim bilinmedi.”

Van Gaal'a göre Amsterdam'daki yapı işleyebilir değil ve bu noktada PSV'yi örnek gösterdi. “Orada işler çok daha hızlı yürüyor, tıpkı bizim 1995'te Ajax'ta sahip olduğumuz gibi. O dönemde kararları yalnızca beş ya da altı kişi alıyordu.”

Van Gaal'a göre geçen sezon VriendenLoterij Eredivisie'yi beşinci sırada tamamlayan Ajax'ın kısa sürede toparlanması da zor. “Bu kadar çok insan kulübün politikasında söz sahibi olduğu sürece olmaz. Kararları yönetim almalı ama her organın her şeyden sürekli haberdar edilmesi ve ardından her şeye onay vermesi gerektiği için yönetimin önü kesiliyor. Bunların hepsi çok fazla zaman kaybettiriyor ve futbol gibi hızlı bir dünyada bu yapı işlemez.”