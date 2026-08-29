Ajax, AZ, FC Twente ve NEC'nin Avrupa fikstürleri belli oldu. Dört Hollanda kulübü, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin lig aşamasındaki maçlarını ne zaman ve nerede oynayacağını artık biliyor. Özellikle NEC'yi hemen dikkat çekici bir eşleşme bekliyor.

Feyenoord ve PSV bu sezon Hollanda'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyor. Rotterdam ekibinin ve Eindhoven temsilcisinin fikstürleri cumartesi sabahı zaten belli olmuştu.

AZ'yi hemen Sunderland bekliyor

AZ de Avrupa Ligi macerasına bir deplasman maçıyla başlıyor. Alkmaar ekibi Sunderland'a konuk oluyor. Geçen sezonun kupa galibinin ön eleme oynaması gerekmedi ve kurada Juventus ile Benfica'nın da aralarında bulunduğu rakiplerle eşleşti.

Bu eşleşmeler içinde özellikle Juventus ile iç sahada oynanacak maç hemen öne çıkıyor. AZ, lig aşamasını Benfica deplasmanında kapatacak. Alkmaar ekibinin tam programı aşağıda görülebilir.

Tarih Rakip İç saha/deplasman Başlama saati 16 Eylül Sunderland Deplasman 21.00 15 Ekim Hapoel Be'er Sheeva İç saha 18.45 22 Ekim Ararat Armenia Deplasman 18.45 5 Kasım Juventus İç saha 21.00 26 Kasım Sparta Prag Deplasman 21.00 10 Aralık Sturm Graz İç saha 18.45 21 Ocak Dinamo Zagreb İç saha 21.00 28 Ocak Benfica Deplasman 21.00

NEC doğrudan Juventus ile karşılaşıyor

NEC için Avrupa Ligi, Juventus deplasmanıyla başlıyor. Nijmegen ekibi, 17 Eylül'de Torino'da İtalyan devine karşı sahaya çıkacak. Daha sonra Benfica da De Goffert'e gelecek; Portekiz ekibi 21 Ocak'ta burada bekleniyor.

Bu iki dikkat çekici maç arasında NEC'yi Levski Sofia, Dinamo Zagreb, Omonia Nicosia, Stade Rennes ve Ararat karşılaşmaları da bekliyor. Yeni yılın ardından 28 Ocak'ta NK Celje deplasmanı da var. Sonrasında lig aşaması sona erecek.

NEC'nin Avrupa Ligi eleme aşamasına kalabilmesi için ilk 24 içinde yer alması gerekiyor. İlk sekiz sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler ara eleme turu oynamak zorunda kalacak.

Tarih Rakip İç saha/deplasman Başlama saati 17 Eylül Juventus Deplasman 21.00 15 Ekim Levski Sofia İç saha 21.00 22 Ekim Dinamo Zagreb Deplasman 18.45 5 Kasım Omonia Nicosia İç saha 18.45 26 Kasım Stade Rennes İç saha 21.00 10 Aralık Anarat Deplasman 18.45 21 Ocak Benfica İç saha 18.45 28 Ocak Celje Deplasman 21.00

Ajax açılışı Hırvatistan'da yapıyor

Ajax, Avrupa kampanyasına 15 Ekim'de Hajduk Split deplasmanıyla başlıyor. Bir hafta sonra Johan Cruijff ArenA'da Atalanta maçı oynanacak. Kasım ayının başında ekip, Danimarka'da FC Midtjylland'a konuk olacak. Ayın ilerleyen bölümünde Ajax, FC Thun'u sahasında ağırlayacak. Aralık ayında ise lig aşamasının son iki maçı var: önce Belçika'da STVV deplasmanı, ardından 17 Aralık'ta Getafe ile iç saha maçı.

Tarih Rakip İç saha/deplasman Başlama saati 15 Ekim Hadjuk Split Deplasman 18.45 22 Ekim Atalanta İç saha 21.00 5 Kasım FC Midtjylland Deplasman 18.45 26 Kasım FC Thun İç saha 18.45 10 Aralık STVV Deplasman 21.00 17 Aralık Getafe İç saha 21.00

FC Twente evinde başlayıp evinde bitiriyor

FC Twente de 15 Ekim'den itibaren Konferans Ligi'nde sahne alacak. Tukkers, o gün Grolsch Veste'de FC Thun'u ağırlayacak. 23 Ekim'de ise Lincoln Red Imps maçı için Cebelitarık deplasmanı var.

Twente, 5 Kasım'da bir kez daha taraftarı önünde sahaya çıkacak; bu kez rakip Pafos olacak. Sonrasında SC Freiburg ve Aarhus deplasmanları gelecek. Ekip, lig aşamasını 17 Aralık'ta Kairat Almaty ile evinde oynayacağı maçla tamamlayacak.