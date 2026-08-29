Ajax, AZ, FC Twente ve NEC'nin Avrupa fikstürleri belli oldu. Dört Hollanda kulübü, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin lig aşamasındaki maçlarını ne zaman ve nerede oynayacağını artık biliyor. Özellikle NEC'yi hemen dikkat çekici bir eşleşme bekliyor.
Feyenoord ve PSV bu sezon Hollanda'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyor. Rotterdam ekibinin ve Eindhoven temsilcisinin fikstürleri cumartesi sabahı zaten belli olmuştu.
AZ'yi hemen Sunderland bekliyor
AZ de Avrupa Ligi macerasına bir deplasman maçıyla başlıyor. Alkmaar ekibi Sunderland'a konuk oluyor. Geçen sezonun kupa galibinin ön eleme oynaması gerekmedi ve kurada Juventus ile Benfica'nın da aralarında bulunduğu rakiplerle eşleşti.
Bu eşleşmeler içinde özellikle Juventus ile iç sahada oynanacak maç hemen öne çıkıyor. AZ, lig aşamasını Benfica deplasmanında kapatacak. Alkmaar ekibinin tam programı aşağıda görülebilir.
Tarih
Rakip
İç saha/deplasman
Başlama saati
16 Eylül
Sunderland
Deplasman
21.00
15 Ekim
Hapoel Be'er Sheeva
İç saha
18.45
22 Ekim
Ararat Armenia
Deplasman
18.45
5 Kasım
Juventus
İç saha
21.00
26 Kasım
Sparta Prag
Deplasman
21.00
10 Aralık
Sturm Graz
İç saha
18.45
21 Ocak
Dinamo Zagreb
İç saha
21.00
28 Ocak
Benfica
Deplasman
21.00
NEC doğrudan Juventus ile karşılaşıyor
NEC için Avrupa Ligi, Juventus deplasmanıyla başlıyor. Nijmegen ekibi, 17 Eylül'de Torino'da İtalyan devine karşı sahaya çıkacak. Daha sonra Benfica da De Goffert'e gelecek; Portekiz ekibi 21 Ocak'ta burada bekleniyor.
Bu iki dikkat çekici maç arasında NEC'yi Levski Sofia, Dinamo Zagreb, Omonia Nicosia, Stade Rennes ve Ararat karşılaşmaları da bekliyor. Yeni yılın ardından 28 Ocak'ta NK Celje deplasmanı da var. Sonrasında lig aşaması sona erecek.
NEC'nin Avrupa Ligi eleme aşamasına kalabilmesi için ilk 24 içinde yer alması gerekiyor. İlk sekiz sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler ara eleme turu oynamak zorunda kalacak.
Tarih
Rakip
İç saha/deplasman
Başlama saati
17 Eylül
Juventus
Deplasman
21.00
15 Ekim
Levski Sofia
İç saha
21.00
22 Ekim
Dinamo Zagreb
Deplasman
18.45
5 Kasım
Omonia Nicosia
İç saha
18.45
26 Kasım
Stade Rennes
İç saha
21.00
10 Aralık
Anarat
Deplasman
18.45
21 Ocak
Benfica
İç saha
18.45
28 Ocak
Celje
Deplasman
21.00
Ajax açılışı Hırvatistan'da yapıyor
Ajax, Avrupa kampanyasına 15 Ekim'de Hajduk Split deplasmanıyla başlıyor. Bir hafta sonra Johan Cruijff ArenA'da Atalanta maçı oynanacak. Kasım ayının başında ekip, Danimarka'da FC Midtjylland'a konuk olacak. Ayın ilerleyen bölümünde Ajax, FC Thun'u sahasında ağırlayacak. Aralık ayında ise lig aşamasının son iki maçı var: önce Belçika'da STVV deplasmanı, ardından 17 Aralık'ta Getafe ile iç saha maçı.
Tarih
Rakip
İç saha/deplasman
Başlama saati
15 Ekim
Hadjuk Split
Deplasman
18.45
22 Ekim
Atalanta
İç saha
21.00
5 Kasım
FC Midtjylland
Deplasman
18.45
26 Kasım
FC Thun
İç saha
18.45
10 Aralık
STVV
Deplasman
21.00
17 Aralık
Getafe
İç saha
21.00
FC Twente evinde başlayıp evinde bitiriyor
FC Twente de 15 Ekim'den itibaren Konferans Ligi'nde sahne alacak. Tukkers, o gün Grolsch Veste'de FC Thun'u ağırlayacak. 23 Ekim'de ise Lincoln Red Imps maçı için Cebelitarık deplasmanı var.
Twente, 5 Kasım'da bir kez daha taraftarı önünde sahaya çıkacak; bu kez rakip Pafos olacak. Sonrasında SC Freiburg ve Aarhus deplasmanları gelecek. Ekip, lig aşamasını 17 Aralık'ta Kairat Almaty ile evinde oynayacağı maçla tamamlayacak.
Tarih
Rakip
İç saha/deplasman
Başlama saati
15 Ekim
FC Thun
İç saha
21.00
22 Ekim
Lincoln Red Imps
Deplasman
21.00
5 Kasım
Pafos
İç saha
21.00
26 Kasım
SC Freiburg
Deplasman
21.00
10 Aralık
Aarhus
Deplasman
21.00
17 Aralık
Kairat Almaty
İç saha
21.00