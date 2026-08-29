24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1081342099.jpgANP

Çeviri:

Ajax, AZ, FC Twente ve NEC'nin Avrupa serüvenlerindeki maç programları bunlar

Ajax
FC Twente
Alkmaar
NEC Nijmegen
Ligi Europa
Konferans Ligi

Ajax, AZ, FC Twente ve NEC'nin Avrupa fikstürleri belli oldu. Dört Hollanda kulübü, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nin lig aşamasındaki maçlarını ne zaman ve nerede oynayacağını artık biliyor. Özellikle NEC'yi hemen dikkat çekici bir eşleşme bekliyor.

Feyenoord ve PSV bu sezon Hollanda'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyor. Rotterdam ekibinin ve Eindhoven temsilcisinin fikstürleri cumartesi sabahı zaten belli olmuştu.

AZ'yi hemen Sunderland bekliyor

AZ de Avrupa Ligi macerasına bir deplasman maçıyla başlıyor. Alkmaar ekibi Sunderland'a konuk oluyor. Geçen sezonun kupa galibinin ön eleme oynaması gerekmedi ve kurada Juventus ile Benfica'nın da aralarında bulunduğu rakiplerle eşleşti.

Bu eşleşmeler içinde özellikle Juventus ile iç sahada oynanacak maç hemen öne çıkıyor. AZ, lig aşamasını Benfica deplasmanında kapatacak. Alkmaar ekibinin tam programı aşağıda görülebilir.

Tarih

Rakip

İç saha/deplasman

Başlama saati

16 Eylül

Sunderland

Deplasman

21.00

15 Ekim

Hapoel Be'er Sheeva

İç saha

18.45

22 Ekim

Ararat Armenia

Deplasman

18.45

5 Kasım

Juventus

İç saha

21.00

26 Kasım

Sparta Prag

Deplasman

21.00

10 Aralık

Sturm Graz

İç saha

18.45

21 Ocak

Dinamo Zagreb

İç saha

21.00

28 Ocak

Benfica

Deplasman

21.00

NEC doğrudan Juventus ile karşılaşıyor

NEC için Avrupa Ligi, Juventus deplasmanıyla başlıyor. Nijmegen ekibi, 17 Eylül'de Torino'da İtalyan devine karşı sahaya çıkacak. Daha sonra Benfica da De Goffert'e gelecek; Portekiz ekibi 21 Ocak'ta burada bekleniyor.

Bu iki dikkat çekici maç arasında NEC'yi Levski Sofia, Dinamo Zagreb, Omonia Nicosia, Stade Rennes ve Ararat karşılaşmaları da bekliyor. Yeni yılın ardından 28 Ocak'ta NK Celje deplasmanı da var. Sonrasında lig aşaması sona erecek.

NEC'nin Avrupa Ligi eleme aşamasına kalabilmesi için ilk 24 içinde yer alması gerekiyor. İlk sekiz sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler ara eleme turu oynamak zorunda kalacak.

Tarih

Rakip

İç saha/deplasman

Başlama saati

17 Eylül

Juventus

Deplasman

21.00

15 Ekim

Levski Sofia

İç saha

21.00

22 Ekim

Dinamo Zagreb

Deplasman

18.45

5 Kasım

Omonia Nicosia

İç saha

18.45

26 Kasım

Stade Rennes

İç saha

21.00

10 Aralık

Anarat

Deplasman

18.45

21 Ocak

Benfica

İç saha

18.45

28 Ocak

Celje

Deplasman

21.00

Ajax açılışı Hırvatistan'da yapıyor

Ajax, Avrupa kampanyasına 15 Ekim'de Hajduk Split deplasmanıyla başlıyor. Bir hafta sonra Johan Cruijff ArenA'da Atalanta maçı oynanacak. Kasım ayının başında ekip, Danimarka'da FC Midtjylland'a konuk olacak. Ayın ilerleyen bölümünde Ajax, FC Thun'u sahasında ağırlayacak. Aralık ayında ise lig aşamasının son iki maçı var: önce Belçika'da STVV deplasmanı, ardından 17 Aralık'ta Getafe ile iç saha maçı.

Tarih

Rakip

İç saha/deplasman

Başlama saati

15 Ekim

Hadjuk Split

Deplasman

18.45

22 Ekim

Atalanta

İç saha

21.00

5 Kasım

FC Midtjylland

Deplasman

18.45

26 Kasım

FC Thun

İç saha

18.45

10 Aralık

STVV

Deplasman

21.00

17 Aralık

Getafe

İç saha

21.00

FC Twente evinde başlayıp evinde bitiriyor

FC Twente de 15 Ekim'den itibaren Konferans Ligi'nde sahne alacak. Tukkers, o gün Grolsch Veste'de FC Thun'u ağırlayacak. 23 Ekim'de ise Lincoln Red Imps maçı için Cebelitarık deplasmanı var.

Twente, 5 Kasım'da bir kez daha taraftarı önünde sahaya çıkacak; bu kez rakip Pafos olacak. Sonrasında SC Freiburg ve Aarhus deplasmanları gelecek. Ekip, lig aşamasını 17 Aralık'ta Kairat Almaty ile evinde oynayacağı maçla tamamlayacak.

Tarih

Rakip

İç saha/deplasman

Başlama saati

15 Ekim

FC Thun

İç saha

21.00

22 Ekim

Lincoln Red Imps

Deplasman

21.00

5 Kasım

Pafos

İç saha

21.00

26 Kasım

SC Freiburg

Deplasman

21.00

10 Aralık

Aarhus

Deplasman

21.00

17 Aralık

Kairat Almaty

İç saha

21.00

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin