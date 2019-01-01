Ajax, APOEL engelini aşamadı: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Ajax, deplasmanda APOEL ile 0-0 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu heyecanı oynanan üç karşılaşmayla başladı.

Turnuvanın son yarı finalistlerinden , Güney Kıbrıs temsilcisi APOEL'e konuk oldu.

Maç boyunca %79 topla oynama yüzdesiyle oynayan Ajax, 19 şut çekmesine rağmen aradığı golü bulamadı. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

temsilcisinin Faslı sağ beki Noussair Mazraoui, karşılaşmanın 80. dakikasında ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.

Rövanş karşılaşması 28 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de Amsterdam'da oynanacak.

Slavia Prag istediğini aldı

Gecenin bir diğer karşılaşmasında CFR Cluj, Slavia Prag'ı konuk etti.

Konuk ekip mücadeleden 1-0 galip ayrılarak, rövanş öncesi avantajı elde etti. Slavia Prag'a galibiyeti getiren golü 28. dakikada Lukas Masopust attı.

CFR Cluj, 79. dakikada Billel Omrani'nin ayağından bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Rövanş karşılaşması 28 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de Prag'da oynanacak.

Avantaj 'de

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temsilcisi Club Brugge, konuk olduğu LASK Linz'i 10. dakikada Hans Vanaken'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

Gruplara kalma yolunda büyük bir avantajı cebine koyan Club Brugge, eşleşmenin ikinci ayağında 28 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.00'de rakibini konuk edecek.