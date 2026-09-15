Yves Bissouma Amsterdam'da ve Ajax'taki sağlık kontrolünden geçiyor. De Telegraaf adına Mike Verweij'in haberine göre orta saha oyuncusu, bir yıl opsiyonlu olmak üzere 2027 ortasına kadar sözleşme imzalayacak.

Yaz aylarının daha önceki bölümünde Afrikalı bir medya kuruluşu Bissouma'ya Ajax'ın ilgisini zaten duyurmuştu, ancak Ajax hiçbir zaman somut adım atmadı. Aradan iki hafta geçmesine rağmen hâlâ yeni bir kulüp bulamayan oyuncu için Ajax şimdi yine de bir girişimde bulunmak istiyor.

Savunma yönü güçlü orta saha oyuncusu, Tottenham Hotspur'dan ayrılmasının ardından bonservissiz durumda. Bissouma bu takımda 111 maça çıktı. Londra ekibi onu dört yıl önce Brighton & Hove Albion'dan 30 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

Spurs, Ağustos 2024'te Snapchat'te paylaştığı bir videoda balondan gülme gazı çektiğinin görülmesi nedeniyle sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Tottenham Hotspur bunun üzerine orta saha oyuncusunu Leicester City maçında cezalandırdı, ardından Bissouma özür diledi ve bunun "ciddi bir muhakeme eksikliği" olduğunu söyledi. Ajax şimdi ona ikinci bir şans vermek istiyor.

Ajax bu yaz Johan Cruijff ArenA'ya şimdiden çok sayıda oyuncu getirdi. Sofyan Amrabat, Daley Blind, Joffre Torrents ve Julian Brandt bonservissiz olarak kadroya katıldı. Tolu, Thilo Kehrer, Marc Ter Stegen ve Simon Adingra kiralanırken; Viktor Tsygankov (3 milyon), Ciao Henrique (10 milyon) ve Marcos Leonardo (20 milyon) için bonservis bedeli ödendi.



