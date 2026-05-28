Ajax'a uyarı: "O zaman Mika Godts şu anki kadar iyi olmayacak"

Hedwiges Maduro, Ajax Showtime'a Ajax'ın mevcut durumu hakkında görüşlerini aktardı. Amsterdam kulübünün eski orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nden gelir elde edilemeyeceği için Mika Godts'ın satılıp satılmayacağını merak ediyor.

"O zaman iyi bir yedeğiniz olmalı," diyen Maduro, Godts'un olası ayrılığı durumunda Ajax'ın uygun bir şekilde hareket etmesini umuyor. "Geçen sezon en iyi performansını sergiledi ve kendisine göre yaratılmış bir oyun stilinde oynadı."

Maduro, Ajax'a yeni bir teknik direktörün gelmesi durumunda ortaya çıkabilecek bir senaryoyu özetliyor. "Ve o şöyle der: Godts, Farioli'nin istediği gibi yine tamamen kanatta oynayacaksın, o zaman şu anki kadar iyi olamaz."

"O zaman değeri tekrar düşebilir, çünkü o kadar çok gol atmayacak ve asist yapmayacaktır. Ajax olarak büyük bir meblağ alacaksanız, bunu düşünmek zorundasınız," diyor Maduro, Godts'un Ajax'a on milyonlarca euro kazandırabileceğini çok iyi anlıyor.

Maduro'ya göre Godts, Ajax kadrosundaki en önemli oyuncu sayılır. "Hızlı ve rakibi geçebiliyor. Günümüzde bir kanat oyuncusu için bu çok değerli bir özellik. Şu anki Eredivisie'ye bakarsanız, çok sayıda koşucu olduğunu görürsünüz."

Eski Ajax oyuncusu, diğer yandan Godts'ta geliştirilmesi gereken bir nokta görüyor. "Fiziksel olarak daha da gelişebilir. Henüz yirmi yaşında, bu yüzden kendine gerçekten yatırım yapması gerekiyor. Örneğin Doué de yirmi yaşında ve nasıl ileri geri koştuğunu görürseniz... O bunu sürekli sürdürüyor ve Godts da bunu hedeflemeli."

Godts, Manchester United'ın radarında yer alıyor, ancak İngiltere'den henüz bir ilk teklif gelmedi. Transfermarkt, 2029 ortasına kadar Ajax ile sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunun değerini 35 milyon euro olarak tahmin ediyor.