Ajax’a transferi suya mı düştü? Ter Stegen, paylaşımıyla söylentileri alevlendirdi

Marc-André ter Stegen, X'te sesini duyurdu. Kaleci, FC Barcelona antrenman kıyafetiyle çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Bunun Ajax'a transfer olasılığının ortadan kalktığı anlamına gelip gelmediği ise belirsizliğini koruyor.

Alman oyuncu Pazartesi öğleden sonra, Barça antrenman kıyafetleriyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına ise “Yeni sezon. Aynı hırs. Hazırım!” yazısını ekledi.

Mesajın altına, Ajax’a olası bir transferle ilgili yorumlar hemen yağmaya başladı. Bir kullanıcı, “Ajax’a gideceğini sanıyordum?” diye yazdı. Bir başkası ise Ter Stegen’in Ajax forması giydiği, yapay zeka ile oluşturulmuş bir görsel paylaştı. “Ajax’a gönderildiğinin farkında mı?” gibi yorumlar da görüldü.

Ayrıca kaleci, Barcelona taraftarlarından da çok eleştiri alıyor. Taraftarların bir kısmı onun ayrılmasını istiyor gibi görünüyor. “Kulüp için yaptığın her şeye minnettarız, ama artık toparlanma zamanı geldi,” yorumlarından biri böyle.

Ter Stegen’in adı uzun süredir Ajax ile anılıyordu. Uzun bir süre Amsterdam ekibinin kaleciyi bir sezonluk kiralayacağı düşünülüyordu, ancak bu konuda giderek daha fazla belirsizlik ortaya çıkıyor.

De Telegraaf gazetesine göre, anlaşma “zorlu kişisel şartların netleştirilmesi” nedeniyle ciddi bir gecikme yaşadı. Gazete, kiralamanın hatta tehlikeye girebileceğini yazıyor. Bunun tam olarak neyi kastettiği tam olarak net değil.

Daha önce, kiralama gerçekleşirse Barcelona’nın Ter Stegen’in maaşının büyük bir kısmını ödemeye devam edeceği biliniyordu. Míchel’in Ter Stegen’in (olası) kiralanmasında belirleyici bir rol oynaması ihtimali yüksek. Kaleci, küme düşen Girona’da Ajax’ın yeni teknik direktörüyle birkaç ay boyunca birlikte çalışmıştı.























