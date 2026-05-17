Ajax'a 1 gol yetecekti, ancak Conference League play-off'larına katılacak

Ajax, Avrupa kupalarına katılmak için play-off'lara katılacak. Amsterdam ekibi, sc Heerenveen ile 0-0 berabere kalarak VriendenLoterij Eredivisie'yi beşinci sırada tamamladı. Heerenveen ise sekizinci sırada yer aldı ve play-off'lara katılmaya hak kazandı.

Maçın daha ikinci dakikasında Ajax, Sean Steur ile büyük bir fırsat yakaladı. Weghorst'un derin pasının ardından genç orta saha oyuncusu aniden kale önünde boş kaldı, ancak Bernt Klaverboer kalesini iyi korudu ve golü önledi.

Maçın yirminci dakikasında ev sahibi takım ilk kez tehlikeli oldu. Dylan Vente şut şansı yakaladı, ancak vuruşu zayıftı ve Maarten Paes tarafından kurtarıldı.

Maçın bitimine on dakika kala Ajax, açılış golüne çok yaklaştı. Weghorst, topu Anton Gaeei'ye hazırladı ve Gaeei, Klaverboer'in kalesine çok sert bir şut çekti. Ancak Frizler'in genç kalecisi topu çubuğa çarptırmayı başardı ve böylece gol yine kaçtı. Kısa süre sonra Steur da topu az farkla dışarı attı.

İkinci yarıda Heerenveen ilk kez tehlikeli oldu. Sam Kersten ileriye çıktı ve ceza sahasında topu aldı. Ancak vuruş isabetli olmadı ve Ajax rahat bir nefes aldı.

Kısa süre sonra Lucas Rosa sarı kartla kurtuldu. Brezilyalı oyuncu Oliver Braude'ye sert girdi, ancak VAR bu hareketi kırmızı kart gerektirecek kadar sert bulmadı. Diğer tarafta ise Heerenveen ucuz atlattı. Marcus Linday, Klaassen'i ceza sahası içinde yere düşürdü, ancak Joey Kooij'in yardımcısı çizgiye gelmedi.

Maçın bitimine on dakika kala Heerenveen galip gelmek üzereydi. Maarten Paes bir orta yaptı, ardından Vente topu ağlara gönderebilirdi, ancak bunu başaramadı ve Ajax bir kez daha rahat bir nefes aldı.

Amsterdam ekibi adına oyuna sonradan giren Maher Carrizo bir kez daha büyük bir fırsat yakaladı. Arjantinli oyuncu iki savunma oyuncusunu ekarte etti, ancak ardından çok zayıf bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Maçın son dakikalarında saha o kadar oynanamaz hale gelmişti ki, iki takım da artık gol fırsatı yaratamadı.