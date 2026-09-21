Valentijn Driessen, bu sezon VriendenLoterij Eredivisie’nin seviyesinden memnun değil. De Telegraaf’taki köşesinde, Hollanda kulüplerinin özellikle Avrupa’da ortaya koyduğu performans onu heyecanlandırmıyor. Ajax da eleştirilerden nasibini alıyor: Driessen’e göre ekip, gözden kaçan bir penaltının ardından Excelsior karşısında 3-2 kaybetmediği için hakemlere teşekkür etmeliydi.

"Şimdilik insanı mutlu etmiyor. Kalitenin hızla geriye gittiğinin teyidini, Hollanda kulüpleri Avrupa sahnesine çıktığında alıyorsunuz." Driessen, Hollanda kulüplerinin sonuçlarını mercek altına aldı. Buna göre PSV, Shakhtar Donetsk ile berabere kaldı, Feyenoord FC Barcelona’ya yenildi, NEC ve AZ Avrupa Ligi’nde mücadele ediyor, Ajax ile FC Twente ise Konferans Ligi’nde yer alıyor.

"Tüm bu sonuçları ekstra acı verici kılan şey, bu kulüplerin çoğunun Eredivisie’nin üst sıralarında yer alması. Kabaca bir ikili ayrımın yaşandığı bir Eredivisie’den söz ediyoruz. AZ, Feyenoord, PSV, FC Twente ve Ajax’ın ardından top her yöne gidebilir" diye yazdı köşe yazarı.

"Seviye düzenli olarak gözlere acı veriyor. Doksan dakika boyunca ADO Den Haag-Cambuur maçını takip eden ya da Sparta, PEC Zwolle veya Telstar’ın bir maçını izleyen biri bazen madalyayı hak eder. Sadece bu kulüpler çoğu zaman daha iyisini yapamıyor. Ama AZ-Telstar, Feyenoord-ADO Den Haag, PSV-Fortuna Sittard, FC Twente-Telstar ya da Ajax-Heerenveen maçlarında da ilk 5 sizi şımartmıyor."

63 yaşındaki Westlander, FC Twente yenilgisi (3-2) sonrası PSV’nin "yenilmezlik statüsünü" kaybettiğini düşünüyor; Ajax’ın ise Excelsior’u en az 6-2 yenmesi gerektiğini savunuyor (2-2). "Rotterdam ekibinin bir penaltısını hem kaçıran hem de VAR ile birlikte göremeyen hakem Jannick van der Laan’a, 3-2 kaybetmedikleri için teşekkür etmeliydiler."

AZ, Eredivisie’nin lideri konumunda, ancak Driessen Alkmaar ekibinin milli ara sonrası Avrupa Ligi’nde ve Feyenoord, FC Twente ile Ajax’a karşı oynadıktan sonra durumunun ne olacağını merak ediyor. "O zaman Jordy Clasie ve kuzenlerinin gerçekten lig şampiyonluğu yarışında kayda değer bir rol oynayıp oynamayacağı ortaya çıkacak."

Feyenoord, FC Utrecht karşısında yine farklı kazandı (5-0). Buna rağmen Driessen’e göre Rotterdam ekibinin henüz kutlama yapmasına gerek yok. "Giovanni van Bronckhorst, Go Ahead Eagles ile şimdiye kadar yalnızca sol sütundaki bir rakiple karşılaştı. Yine de takımı belli bir ritim yakalamış gibi görünüyor; bu ritim ise can sıkıcı biçimde milli ara tarafından kesintiye uğruyor" diyerek sözlerini tamamladı.